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Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Trump'ın çağrısına Rusya'dan yanıt: "Bu hataların düzeltilmesi gerekiyor"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.01.2025 18:19
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ABD Başkanı Trump, Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı bitirme konusunda çağrı yapmıştı. Rusya'dan Trump'ın açıklamasına yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Trump yönetimi, hataların yapıldığını kabul ediyorsa ve argümanları Ukrayna'daki durumun eski yönetimin hatalarının sonucu oluştuğunu savunuyorsa, bu hataların düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

Ukrayna savaşı sona mı eriyor? Trump'ın çağrısına Rusya'dan yanıt: "Bu hataların düzeltilmesi gerekiyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da, gündemdeki konulara dair haftalık basın toplantısı düzenledi.

"ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

AA muhabirinin, "ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden yönetiminin Batı Şeria'daki aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım kararnamesini kaldırdı. Rusya, Batı Şeria'da kötüleşen durum bağlamında Trump'ın bu kararını nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, ABD'deki yeni yönetimin, bölgeye yönelik stratejisini anlamak için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilmesini değerlendiren Zaharova, bunun "üzücü" olduğunu vurguladı.

"BU ANLAŞMANIN VARLIĞI SONA ERMEZ"

Mariya Zaharova, ABD'nin, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin ise "Bu, öngörülebilir bir adım idi. ABD'nin çekilmesiyle bu anlaşmanın varlığı sona ermez ve bu alandaki uluslararası faaliyetler devam eder. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ile Paris Anlaşması'nın küresel iklime dair temel uluslararası araçlar olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Ukrayna savaşı sona mı eriyor?

Evet, savaş sona erebilir.
Hayır, durum daha da kötüleşecek.
Belirsiz, gelişmeleri izlemek gerekiyor.
Savaşı bitirmek için diplomasi şart.

TRUMP'IN ÇAĞRISINA YANIT: 'BU HATALARIN DÜZELTİLMESİ GEREKİYOR"

Trump'ın, "Biden yönetiminin Ukrayna konusunda hatalar yaptığı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, Biden'ın, bu hataları ABD'yi temsilen yaptığına işaret etti.

Zaharova, ülke adına yapılan hataların düzeltilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Trump yönetimi, hataların yapıldığını kabul ediyorsa ve argümanları Ukrayna'daki durumun eski yönetimin hatalarının sonucu oluştuğunu savunuyorsa, bu hataların düzeltilmesi gerekiyor." dedi.

Sözcü Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesi ihtimaline ilişkin olarak da bu konuda herhangi bir temasın olmadığını kaydetti.

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NATO'nun, Baltık Denizi'ndeki faaliyetlerine değinen Zaharova, "Baltık Denizi'ndeki durumu dikkatle takip ederek, NATO ülkelerine ait gemilerin durumu kötüye kullanması durumunda gerekli şekilde yanıt vereceğiz." diye konuştu.

Mariya Zaharova, NATO askeri birliklerinin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimaline ilişkin ise "NATO güçlerinin Ukrayna'ya müdahalesi, gerginliğin kontrol edilemez şekilde artmasına yol açabilir. Bu, Rusya için kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Donald Trump abd
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