Ukrayna Savaşı Üçüncü Ayına Girdi

24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya girmesiyle başlayan savaş, üçüncü ayını bugün doldurdu. Rus kuvvetleri, bugün Ukrayna'nın doğusundaki Siverskiy Donets nehrinin karşı kıyılarındaki iki şehirde Ukrayna birliklerini kuşatmak için topyekun saldırı başlattı.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesinden tam üç ay sonra, ülkenin ikinci büyük şehri Harkiv'de yetkililer, binlerce sivilin haftalarca aralıksız süren bombardıman sırasında sığındığı yeraltı metrosunu yeniden hizmete açtı.

Ancak yüzlerce kişi hala yeraltında; trenlerde ve istasyonlarda yaşamayı sürdürüyor.

Bir istasyonda kimileri eşyalarını taşırken, diğerleri beraberlerindeki eşyalar ve evcil hayvanlarıyla derme çatma yataklarda oturuyordu. Halkı evlerine gitmeye veya ücretsiz trenlere binmek için platformlara geçmeye çağıran duyuruları dinlemeyenler de vardı.

Neredeyse savaş boyunca yerin altında bir metro treninde yaşayan Nataliia Lopanska, "Herkes çılgınca korkuyor, çünkü hala bombardıman sürüyor, roket saldırıları durdurulmadı" dedi.

Metronun yeniden açılması Ukrayna'nın son birkaç haftadaki en büyük askeri başarısının kanıtı olarak görülüyor. Ukrayna ordusu Rus birliklerini, Mart ayında başkent Kiev'de olduğu gibi Harkiv'de de topçu menzilinin dışına itmeyi başardı.

Donbas’ta şiddetli çatışmalar

Ancak savaşın son aşamasının belirleyici muharebeleri, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde tüm şiddetiyle sürüyor. Moskova bölgenin iki eyaleti Donetsk ve Luhansk'ı ele geçirmeye ve Ukrayna kuvvetlerini ana doğu cephesinde bir bölgede hapsetmeye çalışıyor.

Ukrayna'nın elindeki Donbas bölgesinin en doğu kısmı, Siverskiy Donets Nehri’nin doğu kıyısındaki Syevyerodonetsk şehri ve batı yakasındaki Lısıçansk, Rus kuvvetlerinin kuşatma için üç yönden ilerlemesiyle önemli bir savaş alanı haline geldi.

İki şehrin hala Ukrayna'nın elindeki son topraklar arasında yer aldığı Luhansk eyaletinin valisi Serhiy Hayday, "Düşman, çabalarını Lısıçansk ve Syevyerodonetsk'i kuşatmak için bir taarruz gerçekleştirmeye odakladı" dedi.

Vali, televizyonda yayınlanan açıklamasında, "Syevyerodonetsk'te açılan ateşin yoğunluğu birkaç kat arttı, şehri yok ediyorlar" dedi ve şehirde yaklaşık 15 bin kişi olduğunu söyledi.

Donbas bölgesinin batı tarafındaki Bahmut şehrine ulaşan Reuters muhabirleri, dün Lısıçansk'a giden otoyolda yoğun bir bombardıman duydu ve gördü. Ukrayna zırhlı araçları, tankları ve roketatarları, askerleri taşıyan otobüslerle birlikte cepheye ilerledi.

Daha batıda, hala Ukrayna'nın elindeki en büyük Donbas şehirlerinden biri olan Slovyansk'ta bu sabah hava saldırısı sirenleri duyuldu; ancak buna rağmen sokaklar kalabalık, marketler doluydu ve çocuklar bisiklete biniyordu.

Polis ve bir askeri araç eşliğinde iki boş otobüs, sivilleri yoğun bombardımandan kurtarmak için ön cephedeki Liman kasabasına ilerledi.

Vali Hayday, Ukrayna kuvvetlerinin Ruslar’ı Syevyerodonetsk’in hemen güneyindeki Toşkivka köyünden çıkardığını söyledi. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar, Bahmut'un güneyindeki Svitlodarsk'ın kontrolunu ele geçirdiklerini söylediler. Her iki haber de henüz doğrulanamadı.

Bazı Batılı uzmanların Rusya'nın birkaç gün içinde kazanacağını tahmin ettiği savaş üç aydır devam ediyor. Bu süreçte, Ukrayna'nın çoğu yıkıma uğradı; ancak Moskova'nın son yıllardaki en kötü askeri kayıplarına rağmen, yalnızca sınırlı kazanımları var. Savaşta binlerce kişi öldü; yaklaşık 6,5 milyon kişi yurtdışına kaçtı.

Çatışmalar uzayabilir

Üst düzey Rus yetkililerin bugün yaptığı açıklamalar ise, çatışmaların daha da uzayacağının sinyallerini veriyor. Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın, sivil kayıpları önlemek için kasıtlı olarak yavaş ilerlediğini söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev de Moskova'nın zaman sınırı olmadığını ve Ukrayna'daki "Nazizm"i ortadan kaldırmak için gerektiği kadar savaşacağını söyledi.

Donbas savaşı, Rusya'nın aylardır kazandığı en büyük zafer olarak görülen Mariupol kuşatmasını takip ediyor. Mariupol limanındaki Ukrayna garnizonunun geçen hafta teslim olmasıyla tamamlanan üç aylık kuşatmada, Kiev binlerce sivilin öldüğünü öne sürüyor.

Şu anda Rus kontrolundaki Mariupol'un dışında görevini sürdürmeye çalışan Ukraynalı belediye başkanının yardımcısı Petro Andriyuşçenko, hala enkaz altında ölülerin bulunduğunu söyledi.

Andriyuşçenko, yüksek katlı bir binanın bodrum katında molozlara gömülmüş yaklaşık 200 cesedin çürüdüğünü kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, paylaştığı bir Twitter mesajında, Donbas'taki "acımasız" saldırının Ukrayna'nın hala Batı’dan gelecek daha fazla silaha, özellikle de çok namlulu roketatar sistemlerine, uzun menzilli topçulara ve zırhlı araçlara ihtiyacı olduğunu gösterdiğini yazdı.

Moldova’nın Rusya yanlısı eski cumhurbaşkanına arama

Batı yanlısı hükümetin, huzursuzluğun Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolundaki sınır bölgesine yayılma riski konusunda uyardığı komşu Moldova'da ise Rusya yanlısı eski Cumhurbaşkanı Igor Dodon'un ofisi ve evi arandı.

Moldova basınına göre, aramalar yolsuzluk ve ihanet iddialarıyla ilgili bir soruşturmayla bağlantılı. Dodon'un Sosyalist Partisi, kendisine yöneltilen suçlamaların temelsiz olduğunu açıkladı.

Savaş eleştirilerinin yasaklandığı ve bağımsız medyanın kapatıldığı Rusya'da da hapisteki muhalefet lideri Aleksey Navalni, hapishane hücresinden mahkemeye yaptığı video bağlantısında Putin'in başlattığı savaşı ‘aptalca’ diye niteleyerek, kınadı.

Navalni, Putin için, "Bir deli Ukrayna'ya pençelerini soktu ve onunla ne yapmak istediğini bilmiyorum, çılgın hırsız" dedi.

