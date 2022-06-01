Ukrayna savaşı: Zelenskiy, Rusya'nın Severodonetsk'te kimyasal tesisi bombalamasına 'çılgınlık' diyerek tepki gösterdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dün gece televizyondan canlı yayımlanan konuşmasında, "Severodonetsk'te yapılan kimyasal üretimin boyutlarını düşünecek olursak Rus ordusunun bölgeye saldırısı ve özellikle havadan yaptığı bombardıman tam anlamıyla çılgınlık" dedi.

Severodonetsk'teki durumun çok zor olduğunu söyleyen Zelenskiy, diğer yandan Ukrayna'daki durumu değerlendirmek için yalnızca çatışmaların yoğun olduğu yerlere değil, ön cephenin tamamına bakmak gerektiğini söyledi.

Luhansk Valisi Serhiy Haidai, Rus birliklerin kentin yüzde 70'ini kontrol altına aldığını açıkladı.

Vali Haidai Severodonetsk halkına, evlerinde ve sığınaklarda kalma çağrısı yaptı, zehirli dumanlar nedeniyle maske takmalarını önerdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı da Rus ordusunun Severodonetsk şehir merkezine ilerlediğini açıkladı.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya, son birkaç hafta saldırılarını ülkenin doğusunda yoğunlaştırdı.

Şehirde ağır çatışmalar sürüyor.

Ukrayna yetkilileri, Rus ordusunun sistematik şekilde kenti bombaladığını söylüyor.

Rus birliklerin ülkenin güneyindeki Herson şehrinde ise Ukrayna askerlerinin ilerleyişini durdurmak için köprüleri bombaladığı aktarılıyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü, "Putin, sembolik de olsa zafer elde etmek istiyor ve bu yüzden ordunun büyük kısmını Ukrayna'nın doğusuna yönlendiriyor ve diğer bölgelerde zayıf kalıyor. Ukrayna ordusu da Herson gibi şehirlerde bu durumdan yararlanmaya çalışıyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ise bugün yaptığı açıklamada Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemleri gönderileceğini bildirdi.

Ukrayna'ya yapılacak 700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gönderilecek füze sistemlerinin, uzun menzildeki Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

