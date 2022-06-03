HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna savaşında 100. gün: Zelenskiy, ülkesinin topraklarının beşte birinin Rus işgali altında olduğunu söyledi

Ukrayna savaşında 100. gün: Zelenskiy, ülkesinin topraklarının beşte birinin Rus işgali altında olduğunu söyledi

03.06.2022 05:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali, 100. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna topraklarının yüzde 20'sini kontrol altında tuttuğunu açıkladı. Öte yandan Donbas'taki Severodonetsk kentinde saldırılar yoğunlaşıyor.

Ukrayna savaşında 100. gün: Zelenskiy, ülkesinin topraklarının beşte birinin Rus işgali altında olduğunu söyledi

Lüksemburg'taki parlamento üyelerine video konferans yöntemiyle seslenen Zelenskiy, savaşın cephe hattının yaklaşık 1000 kilometre genişlediğini kaydetti.

Öte yandan Rus güçleri Donbas bölgesindeki Severodonetsk kentine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Rusya ordusu hafta başında kentteki bir kimyasal tesisin içindeki nitrik asit deposunu vurmuştu.

İngiliz savunma yetkilileri Rusya'nın Severodonetsk kentinin büyük kısmını kontrol altına aldığını kaydediyor. Luhansk Valisi Serhiy Haidai de Rus birliklerinin kentin yüzde 70'ini kontrol altına aldığını açıkladı.

Ancak Haidai Ukrayna birliklerinin karşı saldırılar düzenlediğini ve "birçok sokaktan düşmanı püskürterek askerleri rehin aldığını" söyledi.

Kentte sokak sokak devam eden çatışmaların, sivillerin tahliyesini zorlaştırdığı da bildiriliyor.

Video konferansı sırasında Zelenskiy de çatışmaların yoğunlaştığı Severodonetsk'teki durumdan bahsetti. Zelenskiy, Donbas'taki durumun değişmediğini ancak Ukraynalıların Severodonetsk'te bazı kısmi kazanımlar elde ettiğini aktardı.

Şehirde 15 bin sivilin bulunduğu tahmin ediliyor.

Grafik

İşgal altındaki Mariupol'de ise kentin eski belediye başkanı Vadim Boyçenko, Rus birliklerini kendileriyle işbirliği yapmayı reddeden memurları infaz etmekle suçladı.

Kentin Rus kontrolüne girmesinden önce tahliye edilen Boyçenko, cezaevlerinde onlarca kent sakininin tutulduğunu, işkence ihbarlarının geldiğini ileri sürdü. Bu iddialar BBC tarafından doğrulanamadı.

Geçen hafta da Boyçenko'nun bir danışmanı CNN'e yaptığı açıklamada Rus kuşatması ve bombardıman sırasında en az 22 bin kişinin öldüğünü söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suya ulaşmak için hayatını riske attı! Sosyal medyada viral olduSuya ulaşmak için hayatını riske attı! Sosyal medyada viral oldu
Yeni seçim anketi yayınlandı! Dikkat çeken 'Erdoğan' detayı...Yeni seçim anketi yayınlandı! Dikkat çeken 'Erdoğan' detayı...
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Memur ve emeklinin enflasyon zammı ne oldu?

Kritik enflasyon verileri açıklandı

Kritik enflasyon verileri açıklandı

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepki

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası CHP'den peş peşe tepki

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

11 yıl önce berbere gitti hayatı karardı

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Seçim ikinci tura kalırsa... İşte çarpıcı anket sonuçları

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

Adaylık için 'Meral Akşener' sürprizi!

İlginizi Çekebilir

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

Annesinin hatası onu bu hale getirdi! Günlerce hastanede kaldı

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

“Yerini değiştireceğim” diyerek kandırdı! 3 kişi birden...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Engin Altan Düzyatan'ın 24 bin İsviçre frangı değerindeki saatine...

Fikret Orman 75 bin TL ödemişti! Ünlü isimler ise bir gece için...

Fikret Orman 75 bin TL ödemişti! Ünlü isimler ise bir gece için...

Erkek kılığına girdi! “Bizimle flört eden kadınlar oldu”

Erkek kılığına girdi! “Bizimle flört eden kadınlar oldu”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.