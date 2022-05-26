Ukrayna Savaşı'nda kritik aşama

Bu iki kentin düşmesi halinde Rusya, Luhansk bölgesinde kontrolü ele geçirmiş olacak. Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda yoğunlaşan savaşta Rus birliklerinin Donbas bölgesinde 40'tan fazla kente saldırdığını ve sivil halkın son büyük kaçış yolunun da kapanma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu duyurdu. Facebook hesabı üzerinden açıklama yapan Ukrayna ordusu, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde, aralarında 38 konut ve bir okulun bulunduğu 47 sivil yapının Ruslar tarafından vurulduğunu ve "bu saldırıların sonucunda beş sivilin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını" bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rus askerlerinin, Ukrayna'nın doğusundaki bazı bölgelerde Ukrayna askerlerine sayıca çok daha üstün olduklarını dile getirdi. Cephe hatlarında, "Düşmanın gerek teçhizat gerek ise askerlerinin sayısı bakımından bariz üstün olduğunu" ifade eden Zelenskiy, buna rağmen Ukrayna ordusunun, "son derece şiddetli saldırılara" hâlâ karşı koyabildiğini belirtti.

SYEVYERODONETSK VE LISIÇANSK'TA YOĞUN ÇATIŞMALAR

Bu arada Rus ordusunun son günlerde saldırılarını yoğunlaştırdığı, sanayi kenti Syevyerodonetsk'in dış bölgelerini ele geçirdiği bildiriliyor. Syevyerodonetsk ve komşu kent Lısıçansk, Luhansk bölgesinde Rus işgalcilere karşı Ukraynalıların direniş gösterdiği son iki büyük yerleşim yeri konumunda bulunuyor.

Rusya, Şubat ayında saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev ile ülkenin ikinci büyük şehri Harkiv'de askeri açıdan başarılı olamayınca saldırılarını, 2014 yılından bu yana büyük oranda Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yoğunlaştırmıştı. Syevyerodonetsk ve Lısıçansk'a yönelik operasyon için binlerce askerini bu bölgeye kaydıran Rus ordusunun hedefi, söz konusu şehirleri çember içine alıp buradaki Ukraynalı askerleri teslim olmaya zorlamak. Bu iki kentin Rusya tarafından işgal edilmesi halinde Moskova, Luhansk bölgesinde kontrolü tamamen ele geçirerek, önemli hedeflerinden birini gerçekleştirmiş olacak.

Ukrayna ordusu, son olarak bu bölgede on Rus saldırısının püskürtüldüğünü ve Ruslara ait dört tank ile dört SİHA'nın (silahlı insansız hava aracı) vurulduğunu ve 62 düşman askerinin öldürüldüğünü bildirdi. Ancak bu bilgiler tarafsız kişi ya da kurumlar tarafından teyit edilmedi.

AYRILIKÇILAR: 8 BİN UKRAYNA ASKERİ ESİR

Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan, Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin Luhansk'taki bir temsilcisi, şu an yaklaşık 8 bin Ukrayna askerini esir aldıklarını öne sürdü. Donetsk bölgesindeki esir sayısının daha yüksek olduğunu savunan temsilci, her gün yüzlerce yeni esir ele geçirdiklerini dile getirdi. Bu bilgiler de tarafsız kaynaklar tarafından doğrulanamıyor.

ZELENSKIY TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN TAVİZ VERMİYOR

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Ukrayna'nın Rusya'ya topraklarının bir bölümünü vermesi yönündeki fikirlere karşı çıktı. "Rus devleti ne yaparsa yapsın, 'Onların çıkarlarını dikkate alalım' diyecek birilerini buluyor" diyen Zelenskiy, "Ukrayna'ya, Rusya'ya bir şeyler verme tavsiyesinde bulunan 'dünya siyasetinin büyük figürleri', hiçbir zaman o bölgelerde yaşayan ve hayali bir barış için değiş tokuş yapmak istedikleri sıradan insanları, sıradan Ukraynalıları, milyonları görmüyorlar" söyleminde bulundu.

Esli Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, İsviçre'nin Davos kentinde yapılan Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna'ya, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım Yarımadası'nı Moskova'ya bırakma önerisinde bulunmuştu.

Reuters,AFP / ET,JD

