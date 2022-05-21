Ukrayna savaşından sağ kurtulan OnlyFans modeli kendi 'korku' video oyununu yapmak istediğini söyledi

Ukrayna’da sık ormanlar ve bataklıkla çevrili bir evde yaşamaya başladıktan kısa bir süre sonra kendisini bir anda savaşın ortasında bulunduğunu ifade eden Khovanski, içerisinde korku unsurlarını da barındıran mistik bir savaş oyunu yaratmak istediğini anlattı. OnlyFans’ta oyun oynadığı videolara sayesinde kısa sürede ünlendiğini dile getiren Khovanski, “Ülkemde yaşanan olaylardan sonra abonelerim için bir savaş oyunu yaratmaya karar verdim. Bu benim ve ülkemin hak ettiği saygınlığı kazandıracak” dedi.

“HERKES GÖRECEK”

Çocukluk dönemlerinden itibaren bilgisayar oyunu oynadığını dile getiren Khovanski, kendi oyununu yaratma fikrinin en büyük hayali olduğunu belirtti.

İnsanların kendilerini kaptırabilecekleri bir dünya yaratmak istediğini söyleyen Khovanski, “Canlı ve gizemli bir yer yaratmak istiyorum. Ülkemde yaşanan savaştan sonra bu hayalimin gerçekleşmesi için adım atmam gerektiğini anladım” diye konuştu.



