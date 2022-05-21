Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Ukrayna savaşından sağ kurtulan OnlyFans modeli kendi 'korku' video oyununu yapmak istediğini söyledi

Ukrayna savaşından sağ kurtulan OnlyFans modeli kendi 'korku' video oyununu yapmak istediğini söyledi

21.05.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalı OnlyFans modeli Louisa Khovanski, 'Aramızdaki Kurt' ve korku platformu 'Little Nightmares' gibi görsel içeriklerden ilham alarak mistik bir dedektiflik oyunu yaratmak istediğini söyledi. Ülkesindeki savaştan sağ kurtulmayı başaran Khovanski, evinin çevresindeki kırsal alanları da oyununa taşımak istediğini anlattı.

Ukrayna savaşından sağ kurtulan OnlyFans modeli kendi 'korku' video oyununu yapmak istediğini söyledi

Ukrayna’da sık ormanlar ve bataklıkla çevrili bir evde yaşamaya başladıktan kısa bir süre sonra kendisini bir anda savaşın ortasında bulunduğunu ifade eden Khovanski, içerisinde korku unsurlarını da barındıran mistik bir savaş oyunu yaratmak istediğini anlattı. OnlyFans’ta oyun oynadığı videolara sayesinde kısa sürede ünlendiğini dile getiren Khovanski, “Ülkemde yaşanan olaylardan sonra abonelerim için bir savaş oyunu yaratmaya karar verdim. Bu benim ve ülkemin hak ettiği saygınlığı kazandıracak” dedi.

Bankacılıktan istifa edip OnlyFans hesabı açtı! Seksi fotoğraflarını savundu: Bu feminist bir hareketBankacılıktan istifa edip OnlyFans hesabı açtı! Seksi fotoğraflarını savundu: Bu feminist bir hareket

“HERKES GÖRECEK”

1

Çocukluk dönemlerinden itibaren bilgisayar oyunu oynadığını dile getiren Khovanski, kendi oyununu yaratma fikrinin en büyük hayali olduğunu belirtti.

kapak sosyal medya1

İnsanların kendilerini kaptırabilecekleri bir dünya yaratmak istediğini söyleyen Khovanski, “Canlı ve gizemli bir yer yaratmak istiyorum. Ülkemde yaşanan savaştan sonra bu hayalimin gerçekleşmesi için adım atmam gerektiğini anladım” diye konuştu.

Küçük göğüsleri eleştirilen vücut pozitifliği savunucusu sosyal medyadan isyan etti! “Erkek gibi görünüyorsun”Küçük göğüsleri eleştirilen vücut pozitifliği savunucusu sosyal medyadan isyan etti! “Erkek gibi görünüyorsun”


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gardiyan aklını başından aldı! Karısını 58 yerinden bıçaklamıştıGardiyan aklını başından aldı! Karısını 58 yerinden bıçaklamıştı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Adım adım ölüme gittilerDünya bu görüntüleri konuşuyor! Adım adım ölüme gittiler
“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Akılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Akılalmaz olay! Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler

İki hafta önce evini açtığı Ukraynalı mülteciyle kaçtı!

İki hafta önce evini açtığı Ukraynalı mülteciyle kaçtı!

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Sözlerine tepki yağdı

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Sözlerine tepki yağdı

Tıp dünyasına geçti! Aynı bebeği ikinci kez doğuracak

Tıp dünyasına geçti! Aynı bebeği ikinci kez doğuracak

İlginizi Çekebilir

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.