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Ukrayna Savaşının En Büyük Esir Takası

29.06.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna, Rusya işgalinin 24 Şubat'ta başlamasının ardından savaşın en büyük esir takasını gerçekleştirdi ve 95'i Mariupol kentindeki çelik fabrikasında çarpışanlar olmak üzere 144 askerini güvenli şekilde teslim aldı

Ukrayna Savaşının En Büyük Esir Takası

Ukrayna, Rusya işgalinin 24 Şubat'ta başlamasının ardından savaşın en büyük esir takasını gerçekleştirdi ve 95'i Mariupol kentindeki çelik fabrikasında çarpışanlar olmak üzere 144 askerini güvenli şekilde teslim aldı.

Reuters haber ajansının GUR adıyla bilinen ajansa dayandırdığı haberinde, teslim alınan Ukraynalılar'ın çoğunun mermi ve şarapnel yaraları, patlamadan kaynaklanan travma, yanık, kırık kemik ve ampüte edilmiş uzuvlarının olduğu belirtildi.

Rusya ise esir takasıyla ilgili henüz yorum yapmadı.

Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçıların oluşturduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri kendilerinin de Ukrayna'dan 144 askeri geri aldıklarını, bunlar arasında Rus ordusuna ait askerlerin de olduğunu bildirdi.

Açıklamada ''Biz de Kiev'e çoğu Ukrayna silahlı kuvvetleri mensubu, yaralı aynı sayıda tutsağı teslim ettik'' denildi.

Yüzlerce Ukraynalı'nın hala Rusya ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından esir tutulduğu, bu kişilerin tam olarak nerede olduklarının bilinmediği belirtiliyor.

Kiev özellikle Mariupol'un ve Azovstal çelik fabrikasının savunulmasında önemli rol oynayan Azak Taburu'ndan savaşçıların aralarında olduğu yüzlerce savaşçısı için endişeli.

Rusya ile yapılan esir takasına Azak Taburu'ndan 43 kişinin takası da dahildi. Rusya, Ukrayna'nın Ulusal Muhafız birimlerinden olan Azak Taburu'nun tehlikeli, sağcı bir tabur olduğu görüşünde. Bu kişilerin bırakılması Ukraynalılar için taburun diğer üyelerinin de serbest bırakılması umudunu doğurdu.

Mariupol kenti Mayıs ayının ikinci yarısında Rusya tarafından ele geçirilmiş, kentteki Azovstal çelik fabrikasını savunan Azak Taburu savaşçıları Rusya'ya teslim olmuştu.

Tabur teslim olmadan önce haftalarca Rus güçlerine karşı direnmiş ve fabrika Mariupol'da Rusya'nın ele geçiremediği tek nokta olma özelliğini uzun süre korumuştu.

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Ukrayna
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