HABER

Ukrayna seçimlerine rekor sayıda gözlemci katılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.02.2019 21:39 | Son Güncelleme

Ukrayna’da yapılacak “Devlet Başkanlığı Seçimi”ne rekor sayıda gözetmen katılacağı belirtildi.Ukrayna Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk, 31 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin “Şimdiden resmi olarak 6 uluslararası kamu kuruluşundan toplam 109 gözetmen kaydı yapıldı” dedi.

Ukrayna’da yapılacak “Devlet Başkanlığı Seçimi”ne rekor sayıda gözetmen katılacağı belirtildi.

Ukrayna Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk, 31 Mart’ta yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin “Şimdiden resmi olarak 6 uluslararası kamu kuruluşundan toplam 109 gözetmen kaydı yapıldı” dedi. Slipaçuk, “Bu sene rekor sayıda kamu kuruluşuna gözetmenlik yapabilme izni verildi. 2014 yılında 10 kamu kuruluşu seçimlerde gözetmen olarak yetkilendirilmişti. Bu sene ise toplamda 138 kamu kuruluşuna izin verildi” diye konuştu.

Öte yandan izin verilen uluslararası kamu kurumlarının ise Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına bağlı olduğu belirtildi. Ukrayna Seçim Komisyonunun şuan ki verilerine göre seçimlerde 44 aday yarışacak.

PARTNERÜnlü oyuncu ormana taşındı!Ünlü oyuncu ormana taşındı!
MHP lideri Bahçeli, Adana'daMHP lideri Bahçeli, Adana'da
Karamollaoğlu: Siz yine yerinizde oturacaksınız (2)Karamollaoğlu: Siz yine yerinizde oturacaksınız (2)

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

'Maceracı' için 15 yıl isteniyordu! Flaş gelişme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Canlı yayında anket tartışması

Canlı yayında anket tartışması

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Sedat Peker savcılığa ifade verdi: Konuşmamın arkasındayım!

Kredi paketi açıkladı

Kredi paketi açıkladı

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP'de Mehmet Akif Hamzaçebi neden istifa etti?

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

CHP Maltepe İlçe Teşkilatı istifa etti

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

Özhaseki: İsrafı hiç sevmeyen bir Cumhurbaşkanımız var

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Genel Sekreter bıraktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Belediye Başkanı Behçet Saatcı partisinden istifa etti!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.