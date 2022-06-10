Ukrayna, Severodonetsk ve Güneyde İlerleme Kaydediyor

Ukrayna kuvvetleri, Severodonetsk kentindeki yoğun sokak çatışmalarında ilerleme kaydettiklerini öne sürdü. Ancak başarılı olmak için tek umutlarının Rusya'nın büyük ve ağır ateş gücüne karşı denge oluşturmak için daha fazla topa sahip olmaları gerektiğini belirtildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Şubat ayında başlayan işgali sırasında ele geçirdiği bir bölgenin hedef alındığını, düzenlenen bir karşı taarruz sonucunda güneydeki Herson’da bazı yerlerin geri alındığını bildirdi.

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleksi Danilov, Rus kuvvetlerinin tüm güçlerini bu bölgede yoğunlaştırdıklarını söyledi.

Danilov, "İnsanlarına acımıyorlar, askerlerini feda ediyorlar. Gece gündüz askerlerimizi bombalıyorlar" dedi.

Ukrayna'nın Svoboda Ulusal Muhafız Taburu komutanı Petro Kusik, Severodonetsk'ten nadir gelen bir güncellemede, Ukraynalılar’ın, Rusya'nın top avantajını etkisiz hale getirmek için Ruslar’ı sokak savaşlarına çektiğini belirtti.

Kusik, televizyonda yaptığı konuşmada, "Dün bizim için başarılıydı. Bir karşı saldırı başlattık ve bazı bölgelerde onları bir veya iki sokak geri püskürtmeyi başardık. Diğerlerinde onlar bizi geri püskürttüler, ancak sadece bir veya iki bina kadar" dedi.

Kusik "İşgalciler dün ciddi kayıplar verdi. Eğer her gün dün gibi olsaydı, her şey yakında sona ererdi" şeklinde konuştu.

Kusik, ancak kuvvetlerinin, Rusya'nın silahlarına karşılık verebilecek top bataryaları konusunda "felaket" derecesinde teçhizat eksikliği içinde bulunduğunu, bu tür silahlara sahip olmalarının savaş alanını değiştireceğini belirtti.

Rusya, Severodonetsk'in batısında, hem kuzeyden, hem güneyden ilerliyor. Rusya’nın amacı, yollarının üzerinde bulunan Ukrayna kontrolündeki şehirleri top ateşine tutarak, Luhansk ve komşusu Donetsk’ten oluşan Donbas bölgesindeki Ukrayna güçlerini tuzağa düşürmek.

Herson’da karşı taarruz

Güneyde ise Moskova, Herson’dan Zaporizhzhia’ya kadar uzanan bölgede otoritesini empoze etmeye çalışıyor. Burada Rusya tarafından atanmış yetkililer, Rusya’ya katılmak için şehirlerinde referandum düzenlemeyi planladıklarını söylüyorlar.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, güçlerinin Herson'daki karşı taarruzda bazı bölgeleri geri aldığını bildirdi.

Ukrayna, geçen hafta Herson’da karşı taarruzda bulunduğunu açıklayarak, İnhulets Nehri’nin güneyindeki bir köprübaşını ele geçirdiğini ve bu şekilde şehir için bir sınır oluşturduğunu iddia etmişti. İngiltere Savunma Bakanlığı, bu hafta bu olayı doğruladı.

Tahıl ihracatı

Ukrayna, dünyanın en büyük tahıl ve gıda yağı ihracatçılarından biri. Rusya’nın Ukrayna'nın Karadeniz limanlarını bloke etmesinin neden olduğu kıtlık tehdidi son haftalarda uluslararası kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Gerek Kiev gerek Moskova ile iyi ilişkiler içinde bulunan NATO gücü Türkiye, bu hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ağırlayarak arabuluculuk yapmaya çalıştı.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'nın güneyinden Türkiye'ye veya bir Ortadoğu ülkesine tahıl satmak için herhangi bir anlaşmaya varılıp varılmadığı sorusuna, "Şu ana kadar herhangi bir anlaşmaya varılmadı, çalışmalar devam ediyor" dedi.

Tahıl krizi OECD gelişmiş ülkeler grubunun Paris'teki toplantısında da ön plana çıktı.

İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı bir konuşmada, "İhtilaftan dolayı orada sıkışıp kalan milyonlarca ton tahılın önündeki engeli kaldırmamız gerekiyor. Cumhurbaşkan Zelenski'ye, limanlara saldırılmayacağına dair güvenceler vermeliyiz" dedi.

Donbas bölgesinde yakalanan İngiliz ve Faslı savaşçılara idam cezası

Rusya’nın desteklediği Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DPR) Anayasa Mahkemesi, Ukrayna için savaşırken yakalanan iki İngiliz ve bir Faslıya idam cezası verdi. Bu kişiler kararı temyiz edeceklerini söyledi.

