Ukrayna Severodonetsk’te Direnişini Sürdürüyor

Ukrayna, Rusya'nın kente giden son köprüyü yıkmasının ardından, güçlerinin Severodonetsk içinde hala direndiğini açıkladı.

Ukrayna’da en şiddetli çatışmaların yaşandığı kent, savaşın en kanlı muharebelerinden birinin potansiyel dönüm noktasına işaret ediyor.

Maxar Technologies tarafından Cumartesi günü çekilen ve bugün yayınlanan uydu görüntüleri, Ukrayna’nın doğusundaki kentin çevresinde bulunan yapıların gördüğü hasarı gösteriyor.

Ukrayna ayrıca, haftalarca süren Rus bombardımanına ve saldırısına direnen kentin sanayi bölgesindeki bir kimya fabrikasında 500'den fazla sivilin mahsur kaldığını açıkladı.

Kentin belediye başkanı, tahliyelerin, "bir durgunluk ve ulaşım olasılığı olduğu her dakika" gizli bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Ukrayna Ulusal Polisi dün Severodonetsk'e yaklaşık 20 kilometre mesafede, Luhansk bölgesinde bulunan Privillia’daki sığınaklardaki sivilleri tahliye eden polis memurlarının görüntülerini yayınladı.

Ukrayna hala Severodonetsk kentinin karşı kıyısında, daha yüksek bir yerde bulunan Lisiçansk'ı elinde tutuyor.

Ancak iki kent arasında tüm köprülerin kesilmesine rağmen, Ukrayna güçleri tıpkı aylarca süren Rus kuşatmasının ardından Mayıs ayında düşen Mariupol kentinde olduğu gibi kuşatılabileceklerini kabul ediyor.

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, geride kalan her Ukraynalı askerin teslim olması gerektiğini veya ölmesi gerektiğini aksi takdirde öleceklerini söyledi.

Her iki taraf da kentteki çatışmalarda büyük kayıplara yol açtığını iddia ediyor.

Moskova, ateş gücünün büyük kısmını Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in belirttiği hedeflerinden birini gerçekleştirmeye adadı: Kiev'i iki doğu vilayetinin tüm topraklarını terk etmeye zorlamak.

Yerel ayrılıkçı medya, Ukrayna topçularının dün Rus destekli Donetsk bölgesinde bir pazara saldırdığını bildirdi.

Ukrayna'nın elindeki Donbas bölgesi için daha büyük savaşlar yaşanabileceği düşünülüyor.

Ukraynalı yetkililer, Donbas'ın ötesinde, Rusya'nın doğuyu ele geçirmeye odaklanmasıyla, güçlerini diğer bölgelerden çekeceğini umuyor. Ancak RIA haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığı’na atıfta bulunduğu habere göre, Rusya bugün, Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde bir topçu silah deposunu vurduğunu açıkladı.

Öte yandan Luhansk Bölge Valisi Serhiy Hayday, Rus güçlerinin son haftalarda Ukrayna'nın doğusundaki savaşın ana odak noktası olan Severodonetsk kentinin yaklaşık yüzde 80'ini kontrol ettiğini ve kenti diğer yerlere bağlayan üç köprüyü de yok ettiğini kabul etti.

Luhansk Bölge Valisi, Ukrayna güçlerinin hala yaralıları tahliye edebildiğini ve birlikleriyle iletişim kurabildiğini söyledi ancak kentteki amansız bombardıman ve çatışmalar nedeniyle sivillerin toplu tahliyesinin şu anda "tamamen mümkün olmadığını" kabul etti.

Severodonetsk boşaldı

Savaştan önce nüfusu 100 bin olan Severodonetsk'te bugün sadece 12 bin kişi bulunuyor.

Ruslar tarafından durmadan vurulan Azot kimya fabrikasında 500'den fazla sivilin barındığını doğrulayan Vali Hayday son 24 saatte Luhansk bölgesinden toplam 70 sivilin tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

Bu arada Ukrayna bugün, hava savunma sisteminin, Karadeniz'de kilit konumdaki Odesa bölgesini hedef alan iki Rus seyir füzesini vurduğunu açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de bugün Danimarka basınına yaptığı açıklamada, "Durum zor. Bizim görevimiz savaşmak" dedi.

