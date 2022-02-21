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Ukrayna sınırında ilginç görüntü! Onlarca Rus askerini unuttular…

21.02.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna sınırından gelen son dakika haberi şaşırttı. Sınıra 14 kilometre uzaklıktaki bir tren istasyonunda beş gün kalan Rus askerlerinin fotoğrafları gündeme sosyal medyada olay oldu. Rusya'nın askerlerini burada unuttuğu, aç kalan askerlere bölge halkının yiyecek ve su verdiği iddia edildi.

Ukrayna sınırında ilginç görüntü! Onlarca Rus askerini unuttular…

Son dakika haberi… Rusya ve Ukrayna arasında devam eden kriz, tüm dünyanın dikkatini bu bölgeye çevirmesine neden oldu. ABD her fırsatta Rusya'nın saldırıya geçeceğini açıklarken, Ruslar ise böyle bir planlarının olmadıklarını ifade ediyor. Ancak bu açıklamalarına rağmen Ukrayna sınırına yığınak yapan Rusya, dünyanın gündeminden düşmüyor.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Öte yandan Rus askerlerine ait sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar dikkat çekti. Rusya'nın elit motorize birliğinde bulunan 100'den fazla askeri, Ukrayna sınırının hemen dibindeki Veselaya Lopan kasabasındaki Dolbino tren istasyonunda yerlerde yatarken görüntülendi. Bu kareler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

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AÇ VE SUSUZ OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre 2'nci Motorize Piyade Birliği'ne bağlı askerlere yiyecek verilmedi. Aralarında sözleşmelilerin de bulunduğu askerler kendi yiyeceklerini kendileri satın aldı ancak bir süre sonra paraları tükendi. Ardından kasaba sakinleri askerlere yiyecek ve su getirmek zorunda kaldı.

RUSYA, ASKERLERİNİ UNUTTU MU?

Rus medyası, tren istasyonuna getirildikten sonra subaylar tarafından terk edilen askerlerin 'unutulduğunu' yazdı. İstasyondaki askerler pazar akşamı Rus ordusu tarafından başka bir bölgeye taşındı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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