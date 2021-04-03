HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ukrayna sınırında Rus askeri helikopterlerin uçuş gerçekleştirdiği iddiası

Ukrayna sınırında Rus askeri helikopterlerin uçuş gerçekleştirdiği iddiası

03.04.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Hava Kuvvetleri’ne ait askeri savaş helikopterlerinin Ukrayna sınırında görüntülendiği öne sürüldü.Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatlarla Kiev-Moskova hattında tansiyon bir kez daha yükselirken, yeni bir iddia ortaya atıldı.

Rus Hava Kuvvetleri’ne ait askeri savaş helikopterlerinin Ukrayna sınırında görüntülendiği öne sürüldü.
Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri sevkiyatlarla Kiev-Moskova hattında tansiyon bir kez daha yükselirken, yeni bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan vatandaşlar tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rusya’nın sınıra Kamov Ka-52 ve Mi-28 tipi askeri helikopter gönderdiği iddia edildi. Hızla yayılan görüntülerin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı Andriy Demchenko, "Tam olarak Ukrayna sınırında olmadı ama sınırın ötesinde bir bölgede olmuş olabilir. Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre Rusya Federasyonu’nun Rostov bölgesinde kaydedilmiş görüntüler" ifadelerini kullandı.

Rusya-Ukrayna gerilimi
2014 yılında dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç’in Avrupa Birliği’ne (AB) giriş sürecinde Ukrayna’ya önemli bir ivme kazandıracak bazı anlaşmaları imzalamak istememesi halkın tepkisini çekmişti. Rusya yanlısı olarak adlandırılan Yanukoviç’e istifa çağrıları yapılmış ve halk meydanlara inmişti. Gösterilerin büyüyüp iç çatışmaların başlaması üzerine Yanukoviç helikopterle Rusya’ya kaçarak ülkeyi terk etmişti.
Karışıklıklar Ukrayna’nın doğu bölgesine sıçramış ve Rusya tarafından desteklenen ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu çatışmaya girmişti. Rusya, Ukrayna’nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini kapsayan Donbass bölgesini ve Kırım’ı da işgal ederek bölgede üstünlük sağlamıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise Rusya ordusuna ait tank ve obüslerden oluşan yaklaşık 4 bin askerlik 28 tabur, Ukrayna sınırına konuşlandırılmış, bu hareket Ukrayna tarafından "tehdit" olarak algılanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin ettiKadın boksörün para kazanma yöntemi şaşırttı! Erkek hayranları zengin etti
Uzman isimden korkutan 'yeni mutasyon' uyarısıUzman isimden korkutan 'yeni mutasyon' uyarısı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Akılalmaz olay! 'Eğlence sahnesi çekeceğiz' diyerek 500 kişilik parti düzenlediler

'Eğlence sahnesi çekeceğiz' diyerek 500 kişilik parti düzenlediler

Hafta sonu eczane, hastane, postane ve kargolar açık mı? İşte kargo ve eczanelerin çalışma saatleri 

Hafta sonu eczane, hastane ve kargolar açık mı?

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden kritik ziyaret

Bakan Akar ve TSK komuta kademesinden kritik ziyaret

Prof. Dr. İsmail Balık'tan 'süreç yeni mutasyonlara gebe' uyarısı

Uzman isimden korkutan 'yeni mutasyon' uyarısı

Ne zaman emekli olurum? Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Marketler saat kaça kadar açık? Cumartesi Pazar marketler açık mı ve kaçta kapanıyor?

Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.