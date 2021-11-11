HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Ukrayna Sınırındaki Askeri Hareketlilikten Kaygılıyız"

"Ukrayna Sınırındaki Askeri Hareketlilikten Kaygılıyız"

11.11.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yla biraraya gelen Blinken “Rusya’nın sıradışı askeri hareketliliğine dair raporlar konusunda kaygılıyız ve durumu yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilikten kaygı duyduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yla biraraya gelen Blinken “Rusya’nın sıradışı askeri hareketliliğine dair raporlar konusunda kaygılıyız ve durumu yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Blinken “Her zaman yaptığımız gibi ortaklarımız ve müttefiklerimizle durumu istişare etmeye devam edeceğiz. Net olarak belirtelim ki herhangi bir saldırgan eylem ya da tansiyonu yükseletecek hareket ABD açısından ciddi bir endişe kaynağı olacaktır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, ABD’nin Rusya ve Ukrayna arasında tansiyonu düşürme arayışında olduğunu söyledi.

İki dışişleri bakanı görüşmede ayrıca Ukrayna’nın enerji tedariği konusunu da masaya yatırdı. ABD ve Ukrayna arasında Stratejik Ortaklık Belgesi imzalandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın açıklamaları Savunma Bakanlığı Pentagon’da da yankı buldu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki hareketliliğinin ABD’nin dikkatini çektiği konusunda soru işareti bulunmadığını durumun takip edildiğini söyledi.

Kirby “Gördüğümüz hareketlilik sıradışı ve bu konuda kaygılıyız. Rusya’nın niyeti nedir tam olarak belli değil. Dünyanın bu hassas noktasında istikrarı bozucu eylemler görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya, 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplar destek veriyor. Öte yandan Kremlin yönetimi Ukrayna herhangi bir askeri varlıkları bulunduğunu ısrarla reddediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptıAşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptı
PARTNER Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi" Bebeklerini paylaştılar! "Bonomo çetesi"
Aşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptıAşı olmayı reddeden hamile kadın, komadayken doğum yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Canlı yayında kavga çıktı! "Ben artık yokum" diyerek stüdyoyu terk etti

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Messi, sosyal medyada alay konusu oldu! İşte o paylaşımlar...

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Sağanak ve kar geliyor, buzlanma ve don olayına dikkat

Akılalmaz olay! Otobüsteki yolcunun başına isabet etti

Akılalmaz olay! Otobüsteki yolcunun başına isabet etti

Öğretmenin paylaşımı tepki çekti: Küçük hewaller

Öğretmenin paylaşımı tepki çekti: Küçük hewaller

Kılıçdaroğlu'ndan "Erdoğan'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan "Erdoğan'la küs müsünüz?" sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

Öğretmen spor salonunda asılı halde bulundu

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Tam 48 yaşında: İnen başka araca binmek istemiyor

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Endişelendiren uyarı! Bir milyar insanı etkileyecek

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Akılalmaz olay! Fenomen olmak için yaptıkları "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.