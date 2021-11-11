"Ukrayna Sınırındaki Askeri Hareketlilikten Kaygılıyız"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri hareketlilikten kaygı duyduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba’yla biraraya gelen Blinken “Rusya’nın sıradışı askeri hareketliliğine dair raporlar konusunda kaygılıyız ve durumu yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Blinken “Her zaman yaptığımız gibi ortaklarımız ve müttefiklerimizle durumu istişare etmeye devam edeceğiz. Net olarak belirtelim ki herhangi bir saldırgan eylem ya da tansiyonu yükseletecek hareket ABD açısından ciddi bir endişe kaynağı olacaktır” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, ABD’nin Rusya ve Ukrayna arasında tansiyonu düşürme arayışında olduğunu söyledi.

İki dışişleri bakanı görüşmede ayrıca Ukrayna’nın enerji tedariği konusunu da masaya yatırdı. ABD ve Ukrayna arasında Stratejik Ortaklık Belgesi imzalandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın açıklamaları Savunma Bakanlığı Pentagon’da da yankı buldu. Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki hareketliliğinin ABD’nin dikkatini çektiği konusunda soru işareti bulunmadığını durumun takip edildiğini söyledi.

Kirby “Gördüğümüz hareketlilik sıradışı ve bu konuda kaygılıyız. Rusya’nın niyeti nedir tam olarak belli değil. Dünyanın bu hassas noktasında istikrarı bozucu eylemler görmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya, 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı gruplar destek veriyor. Öte yandan Kremlin yönetimi Ukrayna herhangi bir askeri varlıkları bulunduğunu ısrarla reddediyor.

