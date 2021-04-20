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"Ukrayna Sınırındaki Rus Askerleri 2014'teki Sayının Üstünde"

20.04.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri manevraları ile ilgili endişelerini dile getirmeyi sürdüren Amerika yetkililer Moskova’yı bölgeye, 7 yıl önce Kırım’ın ilhakında yığdığından daha fazla asker konuşlandırmakla suçluyor

ABD yönetimi Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri manevraları ile ilgili endişelerini dile getirmeyi sürdürüyor. Amerika yetkililer Moskova’yı bölgeye, 7 yıl önce Kırım’ın ilhakında yığdığından daha fazla asker konuşlandırmakla suçluyor.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby dün gazetecilere yaptığı açıklamada, sınırdaki Rus askerlerinin sayısının Kırım’ın ilhakında bölgeye gönderilen Rus askerlerinin sayısından “kesinlikle daha fazla” olduğunu söyledi ve bunun “ciddi anlamda endişe verici” olduğuna dikkat çekti.

Kirby, “Askeri yığınaktaki artışı genel anlamda da gözlemliyorduk. Ruslar’ın, bunun sadece bir tatbikat olduğu yönündeki iddialarından da elbette haberimiz vardı. Ama bunun arkasındaki amacı henüz tam olarak anlamış değiliz” ifadelerini kullandı.

Pentagon’dan gelen son açıklama daha önceki açıklamasından askeri büyüklük yönünden ayrıldı. Pentagon daha önceki açıklamasında Rusya’nın Ukrayna sınırına gönderdiği asker sayısının 2014 yılında Kırım’ın ilhakındakinin çok az üstünde olduğu belirtilmişti. Avrupa Birliği istihbarat yetkilileri de bölgede şu an 100 binden fazla Rus askeri olduğunu ileri sürüyor.

AB Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Josep Borrell de dün yaptığı açıklamada, “Bu, Rus ordusunun Ukrayna sınırında şu ana kadarki en yüksek sayıda askeri konuşlanması” dedi. Borrell, Rusya yönetimini bölgeye sahra hastanesi dahil birçok savaş unsuru sevk etmekle suçlayarak, “Gerginliğin daha da artması riski açıkça ortada” şeklinde konuştu.

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Tod Wolters da geçen hafta Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu’ndaki konuşmasında, Ukrayna sınırındaki “Rus ikmal hatlarındaki hareketliliğin düşüşe geçtiğini ve Rusya’nın gelecek bir ya da bir buçuk hafta içinde hücuma geçme riskinin “düşük ile orta düzey arasında” olduğunu söylemişti.

ABD ve Batılı müttefikleri yine de Rusya’ya bölgede “provokasyonu sonlandırma” ve gerginliği azaltma çağırısında bulunmaya devam ediyor.

Rusya’nın devam eden askeri tatbikatlar nedeniyle Karadeniz’de ve Kerç Boğazı’nda bu ayın sonuna doğru geçişleri kısıtlamaya yönelik planlarına da tepki geldi.

Amerikalı yetkililer Rusya’nın bu planlarını, Kremlin’deki yönetimin “agresif yaklaşımlarının yeni bir örneği” olarak nitelendirdi ve Karadeniz’de ABD savaş gemilerinin de uygun görüldüğü şekilde faaliyet göstermeye devam edeceğine vurgu yaptı.

Sunday Times gazetesinde yer alan ve İngiliz donanmasından kaynaklara dayandırılan bir habere göre, İngiltere de gelecek ay Karadeniz’ iki gemi göndermeyi planlıyor.

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