Ukrayna sınırını geçmeye çalışan 2 Türk vatandaşına gözaltı

Polonya sınırından yasa dışı yollarla Ukrayna’ya girmek isteyen 2 Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Ukrayna Sınır Güvenliği Birimi resmi web sitesinde yapılan açıklamaya göre, Ukrayna-Polonya sınırındaki Lviv bölgesinde sınırı geçmeye çalışan 2 Türk vatandaşının Ukrayna sınır muhafızları tarafından yakalandığı belirtildi. 35 ve 32 yaşlarındaki kişilerin yasa dışı yollardan Polonya’ya gittiklerini itiraf ettiği ifade edildi. Gözaltına alınan 2 kişi ile ilgili mahkeme kararının beklendiği belirtildi.

