Ukrayna Syevyerodonetsk'te Direnişi Sürdürüyor

Ukrayna kuvvetleri, bugün de Syevyerodonetsk'i savunmaya devam ediyor. Rusya'nın bombardımanı sonucu enkaza dönüşen Syevyerodonetsk'i ele geçirmek, Moskova'nın son günlerdeki bir numaralı hedefi haline geldi.

Hem Rusya hem de Ukrayna'dan yapılan açıklamalarda Rusya'nın Syevyerodonetsk'in üçte biri ila yarısını kontrolu altına aldığı bildirildi. Rusya yanlısı ayrılıkçılar, savaşın en büyük kara harekatından biri olmasına rağmen Syevyerodonetsk'i almanın umulandan daha uzun sürdüğünü kabul etti.

Batılı askeri uzmanlar, Moskova'nın Syevyerodonetsk'e odaklanmak için cephenin geri kalanından asker ve silah çektiğini, küçük sanayi kenti Syevyerodonetsk'e yapılacak dev bir saldırının Luhansk'ı ayrılıkçılar için garanti altına almada etkili olmasını umduğunu söylüyor.

Rus devlet haber ajansı TASS, Moskova yanlısı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Leonid Paseçnik'in "Syevyerodonetsk'in üçte birinin şimdiden kontrolumuz altına girdiğini söyleyebiliriz" şeklindeki sözlerini aktardı.

Leonid Paseçnik, Syevyerodonetsk'te çatışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ancak Rus kuvvetlerinin umdukları kadar hızlı ilerleyemediğini söyledi. Paseçnik, Moskova yanlısı güçlerin "kentin altyapısını korumak" istediğini ve civarda kimyasal madde fabrikalarının bulunması nedeniyle yavaş ilerlediğini sözlerine ekledi.

Syevyerodonetsk kent idaresinin Ukraynalı yetkilisi Oleksandr Stryuk da Ruslar'ın kentin yarısını kontrolları altına aldığını kaydetti.

Oleksandr Stryuk, "Ne yazık ki kent ikiye bölündü. Ancak aynı zamanda kent kendisini savunuyor, hala Ukrayna'nın elinde" dedi ve sığınaktakilere bulundukları yerde kalma tavsiyesinde bulundu.

Ukrayna, Rusya'nın Syevyerodonetsk'in tüm altyapısını kesintisiz bombardımanlarla tahrip ettiğini, kara saldırısının çok sayıda kişinin ölümüne neden olduğunu bildirdi.

Syevyerodonetsk'te hala binlerce kişi mahsur kalmış durumda. Luhansk Valisi Serhiy Gayday, Rus kuvvetlerinin kent merkezine doğru yavaş bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Vali Gayday, Ukrayna güçlerinin kuşatma altına alınması gibi bir riskin bulunmadığını, ancak Siverskiy Donets nehrinin karşı kıyısındaki Lisiçansk kentine geri çekilmeye zorlanabileceklerini kaydetti.

Syevyerodonetsk kent idaresi yetkilisi Stryuk da sivilleri tahliye etmenin artık mümkün olmadığını vurguladı. Dün Fransız bir gazetecinin hayatını kaybetmesi sonrasında yetkililer, kent sakinlerini tahliye etme çabalarını iptal etmişti.

Syevyerodonetsk'te uzun zamandır faaliyet gösteren yardım örgütü Norveç Mülteci Konseyi genel Sekreteri Jan Egeland, kentin tahrip olması karşısında "korku içinde" olduğunu söyledi.

Jan Egeland, "12 bin sivilin Syevyerodonetsk'te su, gıda, ilaç ya da elektrik enerjisine erişim olmadan, çapraz ateş hattında kalmasından korkuyoruz. Neredeyse aralıksız devam eden bombardıman, sivilleri sığınaklara ve bodrum katlarına inmeye zorluyor. Kaçmaya çalışanların elinde çok az fırsat var" dedi.

Başkent Kiev'i ele geçirmeyi başaramayan, Ukrayna'nın kuzeyinden püskürtülen ve doğuda kısıtlı ilerleme sağlayan Moskova, tüm gücünü, savaştan önce 110 bin nüfusa sahip Syevyerodonetsk'e yoğunlaştırdı.

Syevyerodonetsk'te ve nehrin karşı kıyısındaki Lisiçansk'ta elde edilecek bir zafer, Moskova'ya Luhansk'ın tam kontrolunu ele geçirme fırsatı sağlayabilir.

Ancak Batılı uzmanlar, Syevyerodonetsk'te verilen mücadelenin maliyetinin Rusya için ağır olduğunu, bunun, Rusya'nın karşı saldırıları engelleme becerisine sekte vuracağını söylüyor.

Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Savaş Çalışmaları Enstitüsü, bu hafta, "Putin Syevyerodonetsk'e asker ve cephane yığıyor. Kenti almanın Kremlin'e savaşı kazanma şansı vereceğini sanıyor. Putin yanılıyor" ifadesini kullandı.

Enstitü, "Syevyerodonetsk muharebesinin bitmesi, kent kimin kontrolunda olursa olsun, Rusya'nın saldırılarının işlevsel ve stratejik seviyelerde sona ermesi anlamına gelecek. Bu durum, Ukrayna'ya, Rus kuvvetlerini geri itmesi için karşı saldırılara yeniden başlama şansı tanıyacak" yorumunda bulundu.

