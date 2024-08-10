HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna taaruza geçti! Rusya "benzersiz bir girişim" diyerek ilan etti: Nükleer santral detayı dünyayı ayağa kaldırdı

Ukrayna taaruza geçti! Rusya "benzersiz bir girişim" diyerek ilan etti: Nükleer santral detayı dünyayı ayağa kaldırdı

10.08.2024 12:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın sınırı geçerek Rusya'nın Kursk şehrinde başlattığı saldırılar sonrası bölgede tansiyon giderek artıyor. Rusya 3 bölgede "terörle mücadele" durumu ilan ederken bölgede bir nükleer santralin bulunması dünya kamuoyuna endişe veriyor. Saldırıyı "Benzeri görülmemiş bir girişim" olarak niteleyen Rusya cephesi Ukrayna saldırıları sebebiyle sivil kayıpların olduğunu belirtti.

6 Ağustos tarihinde Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesine sınırı geçerek saldırı başlattı. Şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede ölü ve yaralı sivillerin olduğu öğrenilirken, Rusya Kursk, Belgorod ve Bryansk'ta terörle mücadele durumu ilan etti.

qa

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR GİRİŞİM"

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Alexander Bortnikov'un emriyle Rusya'nın Ukrayna sınırında yer alan ve toplam alanı yaklaşık 92 bin kilometrekare olan Kursk, Belgorod ve Bryansk bölgelerinde "terörle mücadele" durumu ilan edildi. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Kiev rejimi, ülkemizin birçok bölgesinde durumu istikrarsızlaştırmak için benzeri görülmemiş bir girişimde bulundu" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın saldırısında sivil kayıplar yaşandığı da belirtildi.

Terörle mücadele durumu, söz konusu bölgelerde kontrollerin arttırılmasını, iletişim ve ulaşıma yönelik kısıtlamalar getirilmesini içeriyor.

qd,

BÖLGEDE NÜKLEER SANTRAL BULUNUYOR

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, dron parçalarının Kursk Nükleer Santrali'ne hizmet veren Kurçatov kasabası yakınlarındaki bir elektrik santraline düştüğünü ifade etti. Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı de bölgede "önemli askeri hareketlilik" olduğunu belirterek itidal çağrısı yaptı.

qf

NE OLMUŞTU?

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta sınırı geçerek Rusya'nın Kursk bölgesine başlattığı saldırıların ardından şiddetli çatışmalar başlamıştı. Kursk Bölge Yönetimi, Ukrayna'nın saldırılarında 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Kursk bölgesinde ilan edilen acil durum daha sonra "federal acil" seviyeye yükseltilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'nın sürpriz saldırısını "büyük bir provokasyon" olarak nitelendirmişti. Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov 7 Ağustos'ta Ukrayna'nın durdurulduğunu söylemesine rağmen Ukrayna güçlerinin henüz sınır ötesine çıkarılamadığı belirtiliyor.

qs

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna putin
En Çok Okunan Haberler
Kayıp yüzük paylaşımı milyonlara ulaştı! Karış karış arıyorlar

Kayıp yüzük paylaşımı milyonlara ulaştı! Karış karış arıyorlar

Bitlis Van Gölü'ne, Van Bitlis'in tamamına talip oldu! İki şehir arasında rekabet daha da arttı

Bitlis Van Gölü'ne, Van Bitlis'in tamamına talip oldu! İki şehir arasında rekabet daha da arttı

Bu kez SSK ve Bağ-Kur değil memura ‘sıfır zam’ tehlikesi

Bu kez SSK ve Bağ-Kur değil memura ‘sıfır zam’ tehlikesi

Tiyatro oyununa saldırı! Korku dolu anlar yaşandı... Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi

Tiyatro oyununa saldırı! Korku dolu anlar yaşandı... Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi

Dünyanın sessizliği İsrail'e güç vermeye devam ediyor! Namaz sırasında hain saldırı: En az 100 ölü

Dünyanın sessizliği İsrail'e güç vermeye devam ediyor! Namaz sırasında hain saldırı: En az 100 ölü

Ankara'daki katliam gibi kazada 9 kişi ölmüştü: Çok konuşulacak 'muavin' detayı!

Ankara'daki katliam gibi kazada 9 kişi ölmüştü: Çok konuşulacak 'muavin' detayı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.