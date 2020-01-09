‘Ukrayna Uçağı İran Tarafından Yanlışlıkla Düşürülmüş Olabilir’

ABD’li yetkililer, İran üzerinde düşen Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 MAX tipi uçağın İran hava savunma güçleri tarafından yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği açıklamasını yaptı. İran ise bu açıklamayı "mantıksız bir rivayet" diye niteleyerek reddetti.

Reuters ve AP ajanslarında yer alan haberlere göre, yetkililerden biri uçağın kalkışından kısa süre önce İran tarafından iki füzenin fırlatıldığı ve bunları bir patlamanın takip ettiği bilgisini verdi. İki yetkili Washington’un uçağın düşüşünün kasıtlı değil kaza olduğu görüşünde olduklarını bildirdi.

Başkan Donald Trump da Çarşamba günü Ukrayna uçağının İran üzerinde düşme nedeninin kaza olabileceğini, içinde bu olayla ilgili kötü bir his olduğunu söyledi. Trump bu düşüncesini herhangi bir somut delille desteklemedi.

Trump, "Şüphelerim var. Çok trajik bir olay. Birileri hata yapmış olabilir. İdeal olan kara kutunun Boeing'e verilmesi. Başka ülkeye de verebilirler. Çok kötü bir şey olduğuna yönelik bir hissiyatım var" ifadelerini kullandı.