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  4. ‘Ukrayna Uçağı İran Tarafından Yanlışlıkla Düşürülmüş Olabilir’

‘Ukrayna Uçağı İran Tarafından Yanlışlıkla Düşürülmüş Olabilir’

09.01.2020 21:06 | Son Güncelleme

ABD’li yetkililer, İran üzerinde düşen Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 MAX tipi uçağın İran hava savunma güçleri tarafından yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği açıklamasını yaptı. İran ise bu açıklamayı "mantıksız bir rivayet" diye niteleyerek reddetti

‘Ukrayna Uçağı İran Tarafından Yanlışlıkla Düşürülmüş Olabilir’

ABD’li yetkililer, İran üzerinde düşen Ukrayna Havayolları’na ait Boeing 737 MAX tipi uçağın İran hava savunma güçleri tarafından yanlışlıkla düşürülmüş olabileceği açıklamasını yaptı. İran ise bu açıklamayı "mantıksız bir rivayet" diye niteleyerek reddetti.

Reuters ve AP ajanslarında yer alan haberlere göre, yetkililerden biri uçağın kalkışından kısa süre önce İran tarafından iki füzenin fırlatıldığı ve bunları bir patlamanın takip ettiği bilgisini verdi. İki yetkili Washington’un uçağın düşüşünün kasıtlı değil kaza olduğu görüşünde olduklarını bildirdi.

Başkan Donald Trump da Çarşamba günü Ukrayna uçağının İran üzerinde düşme nedeninin kaza olabileceğini, içinde bu olayla ilgili kötü bir his olduğunu söyledi. Trump bu düşüncesini herhangi bir somut delille desteklemedi.

Trump, "Şüphelerim var. Çok trajik bir olay. Birileri hata yapmış olabilir. İdeal olan kara kutunun Boeing'e verilmesi. Başka ülkeye de verebilirler. Çok kötü bir şey olduğuna yönelik bir hissiyatım var" ifadelerini kullandı.

Bazılarının kazanın mekanik sebeplerden kaynaklanmış olabileceğini söylediğini hatırlatan Trump, “Ama bence bu ihtimal dahilinde bile değil” dedi. Trump böylece İran’ın uçağın düşme nedeninin mekanik arıza olabileceği açıklamasını reddetmiş oldu.

Savunma Bakanlığı Pentagon ise İran’da düşen Ukrayna Havayolları’na ait uçağın İran füzesi tarafından düşürülmüş olabileceği ihtimaline ilişkin bir açıklama yapmadı.

İran'dan yalanlama

İran Sivil Havacılık Dairesi ise, Ukrayna uçağının bir füze tarafından düşürülmüş olabileceği açıklamasını "mantıksız bir rivayet" olarak niteleyerek reddetti.

Yarı resmi haber ajansı ISNA'nın bildirdiğine göre, dairenin başkanı Ali Abedzadeh "Bilimsel olarak, bir füzenin Ukrayna uçağını vurması imkansız ve bu türden rivayetler mantık dışı" ifadesini kullandı.

Zelenski Ruhani’yle görüştü

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle telefonda düşen Ukrayna uçağıyla ilgili yürütülen soruşturmayı görüştü.

Zelenski’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Ruhani görüşmede, Ukraynalı uzmanlara gerekli tüm bilgilere hızla erişim vereceğini kaydetti.

Uluslararası havacılık kurallarına göre İran Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait Boeing 737-300 tipi uçağın düşmesiyle ilgili soruşturmayı üstlenmek zorunda. Uçağın Tahran’ın İmam Humeyni Havaalanı’ndan kalkmasından kısa süre sonra düşmesiyle 176 yolcu ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetmişti.

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