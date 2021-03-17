‘‘Ukrayna Uçağının Düşmesi Hava Savunma Operatörü Hatası’’

İran Sivil Havacılık Dairesi, 2020 yılının Ocak ayında Ukrayna’ya ait bir yolcu uçağının düştüğü ve 176 kişinin hayatını kaybettiği kazanın, hava savunma operatörünün hatası olduğu sonucuna vardı. Ukrayna ise İran tarafından yayınlanan raporun gerçekleri gizlemeyi amaçladığını öne sürdü.

Kurumun internet sitesinden özeti yayınlanan raporda ‘‘Uçak, hava savunma operatörünün hatası sonucu Tahran yakınında düşman hedef olarak tanımlandı ve iki füze fırlatıldı’’ denildi.

Raporda uçağın uçuş operasyonunun, hava savunma bataryasından kaynaklanan hatanın oluşmasında rolü olmadığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları, Ukrayna Uluslararası Havayolları’na ait uçağı karadan havaya füzelerle 8 Ocak 2020’de Tahran’dan havalanmasının hemen ardından vurmuştu.

İran hükümeti daha sonra yaptığı açıklamada uçağın düşmesinin ABD ile bölgesel bir çatışma sırasında alarm durumunda olan kuvvetlerinin ‘‘korkunç hatası’’ sonucu olduğunu belirtmişti.

İran, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat Havaalanı’na ABD tarafından düzenlenen füze saldırısında öldürülmesinin ardından, misilleme amacıyla Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üslere roketli saldırı düzenlemişti. İran ardından karşılaşabileceği olası saldırılara karşı alarm durumuna geçmişti.