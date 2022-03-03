Ukrayna ve Rusya Yeniden Masada

Ukraynalı ve Rus heyetler arasında yapılan görüşmeler Perşembe günü yeniden başladı. Ukrayna heyetinin gündeminde acil ateşkes sağlanması ve sivillerin cephe hattından çıkabilmesi için insani koridor oluşturulması yer alıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mikhailo Podolyak, Twitter’dan yaptığı açıklamada ‘‘Rus temsilcilerle görüşmeye başladık’’ dedi.

Podolyak Twitter’dan iki delegasyonun masada olduğu bir fotoğrafı paylaştı. Nerede çekildiği bilinmeyen fotoğrafta Ukraynalılar’ın askeri üniforma ve kışlık ceket, Ruslar’ın ise takım elbise giydiği görülüyor.

Podolyak Ukrayna’nın derhal ateşkes ilan edilmesini, silah bırakılmasını ve sivillerin zarar gören ya da düzenli olarak bombardıman altında kalan yerlerden çıkarılması için insani koridor oluşturulmasını talep edeceklerini bildirdi.

Ukrayna heyeti temsilcilerinden David Arakhamia Facebook’ta bir fotoğraf paylaşarak görüşmelere gitmek için helikoptere bindiğini söyledi. Arakhamia görüşmelerin nerede yapılacağına dair bilgi vermedi.

Arakhamia, insani koridor konusunun gündemde olduğunu belirtti. İlk olarak Pazartesi günü Belarus’ta yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamamamıştı.

Ukrayna’da savaş ikinci haftasına girerken ülkenin önemli kentleri kuşatma ve bombardıman altında.

24 Şubat’ta Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya asker göndermesinden bu yana yüzlerce Rus askeri ve Ukraynalı sivil hayatını kaybetti. Rusya uluslararası toplumun daha önce görülmemiş sert yaptırımlarına maruz kalarak tecrit edildi.

Birleşmiş Milletler, yalnızca bir haftada 1 milyondan fazla mültecinin ülkeden kaçtığını, bunun dünyanın en hızlı göçlerinden biri olduğunu belirtti.

