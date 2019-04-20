Ukrayna yarın yeniden sandık başına gidiyor

Ukrayna halkı, 21 Nisan Pazar günü devlet başkanlığı seçimi için yeniden sandık başına gidecek.

Ukrayna devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy kıyasıya yarışacak. 31 Mart’ta yapılan devlet başkanlığı seçimine 39 aday katılmıştı ancak hiçbir aday yüzde 50’nin üzerinde oy alamadığı için seçimler en güçlü iki rakip arasında gerçekleşmek üzere ikinci tura kalmıştı. Seçimlerde en yüksek oyu alan Ukraynalı ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko arasında gerçekleşecek olan seçimin ikinci turu 21 Nisan Pazar günü yapılacak.

Poroşenko ve Zelenskiy son kozlarını paylaşmak üzere 19 Nisan Cuma günü 10 bin polis tarafından güvenlik önlemi alınan ve 300 bin dolara kiralanan NSK Olimpiskiy stadyumunda biraraya gelmiş ve stadyuma gelen 70 bin kişi önünde tartışmışlardı.

