HABER
  4. Ukrayna yönetimi, ayrılıkçılarla esir takasını tamamladı

Ukrayna yönetimi, ayrılıkçılarla esir takasını tamamladı

DÜNYA HABERLERİ  | 29.12.2019 16:52 | Son Güncelleme

Ukrayna yönetimi, ülkenin doğusunda bulunan ve Rusya’nın desteğiyle Ukrayna’nın bazı bölgelerini ele geçirip bağımsızlığını ilan ettiğini açıklayan ayrılıkçı yönetimlerle esir ve rehine değişimini tamamladığını duyurdu.

Deniz BERKTAY/KIEV, (DHA)- Ukrayna yönetimi, ülkenin doğusunda bulunan ve Rusya’nın desteğiyle Ukrayna’nın bazı bölgelerini ele geçirip bağımsızlığını ilan ettiğini açıklayan ayrılıkçı yönetimlerle esir ve rehine değişimini tamamladığını duyurdu.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Ukrayna yönetimi, elinde bulunan 139 esiri ayrılıkçı yönetimlere teslim ederken, ayrılıkçı yönetimler de rehin bulundurdukları 81 kişiyi, Ukrayna yönetimine teslim etti. Böylelikle, esir ve rehine takasının tamamlandığı belirtildi.
DEĞİŞİME İTİRAZ EDEN ESİRLER VAR
Diğer taraftan, gerek Ukrayna yönetiminin, gerekse ayrılıkçıların karşı tarafa teslim etmek istedikleri kişilerin bir bölümünün teslim edilmeye karşı çıktıkları bildirildi. Buna göre, Doğu Ukrayna’daki ayrılıkçı yönetimlerin elinde bulunan 2 kişi, Ukrayna yönetimine teslim edilmeyi reddederken, Ukrayna yönetiminin esir olarak tuttuğu 22 kişi de ayrılıkçıların denetimindeki bölgeye geçmeyi reddetti.
MİLLİYETÇİLERDEN İTİRAZ
Ukrayna yönetiminin ayrılıkçılarla yaptığı takas, Ukraynalı milliyetçi çevrelerin tepkisine neden oldu. Rusya makamları tarafından gözaltında tutulduktan sonra Ukrayna’nın Rusya ile yaptığı bir esir değişim anlaşması çerçevesinde 2 ay kadar önce serbest bırakılan Oleg Sentsov, Ukrayna yönetiminin gerçekleştirdiği bu değişimin, ülkenin menfaatlerine aykırı olduğunu söyledi. Facebook hesabından açıklama yapan Sentsov, Rusların elinde bulunan Kırım Tatarlarının bu takasın dışında tutulmasının yanı sıra, ayrılıkçı bölgelerde rehin tutulan Ukraynalıların da bir bölümünün takas dışı bırakıldığını, buna karşılık Ukrayna yönetiminin, esir olarak tuttuğu 'eli kanlı teröristleri' salıverdiğini ifade etti.
Rusya’nın ve Rus yanlısı ayrılıkçıların elindeki Ukraynalıların yılbaşına kadar serbest kalıp evlerine dönmeleri, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin temel vaatlerinden birini oluşturuyordu.
Ukrayna’nın doğusunda, Rus yanlısı eğilimlerin güçlü olduğu Donetsk ve Lugansk illerinde ayrılıkçı gruplar, Ukrayna’nın iki büyük il merkezini, 6 yıla yakın zamandır ellerinde bulunduruyorlar. Ukrayna güvenlik güçleri ile Rus yanlısı ayrılıkçı gruplar arasında 6 yıla yakın zamandan beri devam eden çatışmalarda asker ve sivil olmak üzere 13 bin insanını kaybetti.

Skandal olay! Şişe çevirmece oynadığı çocuklara iğrenç sözlerSkandal olay! Şişe çevirmece oynadığı çocuklara iğrenç sözler
‘Afganistan’da son 10 Yılda 100 Binden Fazla Sivil Öldü’‘Afganistan’da son 10 Yılda 100 Binden Fazla Sivil Öldü’
Mağaza çalışanı kadın, soyguncuyu böyle durdurduMağaza çalışanı kadın, soyguncuyu böyle durdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

81 ile genelge! On binlerce polise görev

81 ile genelge! On binlerce polise görev

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Bir ilçenin başına dert oldu

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Elenir elenmez isyan etti! 'Ağızları sulana sulana...'

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Kalın'dan Libya açıklaması: Toplanmamızın anlamı kalmayacak

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

Süleymaniye Camii'nde büyük hata! Değiştirilemiyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Trump'tan Türkiye açıklaması!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Avustralya’da binlerce kişi için tahliye uyarısı

Binlerce kişi için tahliye uyarısı

ABD’de sinagog yakınlarında bıçaklı saldırı! 5 yaralı

ABD'de şok saldırı! Yaralılar var

Kerkük'te ABD askerlerinin de bulunduğu askeri üsse füze saldırısı: 1 ölü, çok sayıda yaralı var

Kerkük'te askeri üsse füze saldırısı: 1 ABD'li askeri personel öldü

Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?

Yerli otomobilin yurt dışında şansı var mı?

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Libya: İtalyan basınından 'AB, ülkede uçuşa yasak bölge fikrini değerlendiriyor' iddiası

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

Putin'in 'yenilmez' silahı Avangard kullanıma hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.