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'Ukrayna zorla alıkoydu' iddiası! Aralarında Türk gemisi de var

31.03.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile Ukrayna savaşı sürerken Rusya'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde Karadeniz kıyılarında görülen mayınlarla ilgili açıklama yapan Rusya, ayrıca aralarında Türk gemisinin de bulunduğu pek çok geminin Ukrayna tarafından zorla alıkonduğunu ileri sürdü.

'Ukrayna zorla alıkoydu' iddiası! Aralarında Türk gemisi de var

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov dikkat çeken iddialarda bulundu. Ukrayna'nın Karadeniz'e döşediği mayınların nereye sürüklendiğini kimsenin bilemeyeceğine değinen Konaşenkov, ayrıca aralarında Türk gemisinin de bulunduğu onlarca gemiyi Ukrayna'nın alıkoyduğunu ifade etti.

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Konaşenkov, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, Norveç’te milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya’nın yabancı gemilerin girişini engellemek için Ukrayna limanlarını mayınladığını iddia ettiğini hatırlattı.

Zelenskiy’in bu hususta doğru bilgiye sahip olmadığını vurgulayan Konaşenkov, “25 Şubat’tan 4 Mart’a kadar Karadeniz ve Azak Denizi’ne Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından 420 civarında mayın bırakıldı. ‘Yam-1’ model mayınların 370'i Karadeniz, 50'si Azak Denizi’ne yerleştirildi.” ifadesini kullandı.

Karadeniz’deki fırtınalar ve yetersiz teknik durum nedeniyle 10 civarında mayının bağlı olduğu yerden koparak rüzgar ve akıntıların etkisiyle güneye doğru sürüklendiğini aktaran Konaşenkov, bir Ukrayna mayınının Romanya kara sularında, bir diğer mayının Türk denizciler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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Mayınların tüm Karadeniz ülkelerine ait nakliye ve yük gemileri için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Konaşenkov, “Kalan Ukrayna mayınlarının bugün nereye sürüklendiğini kimse bilemez.” değerlendirmesinde bulundu.

"YABANCI GEMİLER ALIKONUYOR" İDDİASI

Konaşenkov, Ukrayna yönetiminin Çernomorsk, Odessa, Mıkolayiv ve Yujniy limanlarında Türkiye, Çin, İsviçre, Yunanistan, Malta, Panama, Marshall Adaları, Sierra Leone, Komor Takımadaları, Belize, Cayman Adaları, Danimarka ve Suriye’ye ait 68 gemiyi zorla alıkoyduğunu bildirdi.

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Rusya’nın her gün 08.00-19.00 saatlerinde bu gemilerin güneybatıda Ukrayna kara sularından çıkışları için güvenli koridor açtığını kaydeden Konaşenkov, bu gemilerin mürettebatlarının telsiz konuşmalarında Ukrayna yönetimince kendilerinin limanı terk etmeleri halinde batırılacağı tehdidinde bulunduğunu ifade ettiklerini öne sürdü.

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