DMITRI CHIRCIU - Ankara'da her yaştan dil meraklıları, Ukrayna Derneğinin verdiği Ukraynaca dil kursunda buluşuyor.
Ukrayna Derneği Başkanı ve Ukraynaca öğretmeni Yuliya Biletska ve kursa katılan öğrenciler, bu dile duydukları ilgi ve derslere dair izlenimlerini AA muhabirine anlattı.
Ukrayna'dan Türkiye'ye 2007'de gelen Ukraynaca öğretmeni Biletska, kursa her yaştan ve meslekten katılımcının olduğunu belirterek, haftada iki gün verilen Ukraynaca dersinde dil bilgisi kuralları ve dilin inceliklerinin öğretildiğini ifade etti.
Biletska, pratik yapmanın önemine işaret ederek, "Kursiyerlere, dili öğrenmeleri için bazen çeşitli kelime oyunları oynuyoruz bazen de Ukraynaca şarkı ve filmler izletiyoruz. Dersler ilerledikçe, öğrencilerin Ukrayna halkının kültürüne de ilgisi artıyor. Ukraynacaya duyulan meraktan memnunuz." dedi.
- "Öğrencilerim derse çok ilgili gösteriyor"
Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi de olan Biletska, Türkiye'de Ukraynaca öğretmenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.
Biletska, üniversitedeki öğrencilerine de dil dersi verdiğini belirterek, "Öğrencilerim derse çok ilgili gösteriyor. Bu kadar severek ders alan görmedim. Derste işlediğimiz konuları merakla dinliyorlar. Onlardan çok memnunum. Bu ilgiden dolayı Ukraynacanın daha iyi öğrenilmesini kolaylaştırmak için YouTube kanalı oluşturacağız." diye konuştu.
Ukraynaca dilinin Slav kökenli olduğuna fakat bazı Türkçe kelimelerin Ukraynacaya geçtiğine dikkati çeken Biletska, "Kendi dilimizde 'şapka', 'şalvar', 'kuşak', 'yoğurt' gibi kelimeleri kullanıyoruz. Örneğin, 2014'te protestoların başladığı, Ukrayna başkenti Kiev'in "EuroMaydan" olarak bilinen Bağımsızlık Meydanı'nın ismi de Ukraynacaya Türkçe aracılığıyla geçmiştir." ifadelerini kullandı.
Dili öğretirken bazen zorluklar da yaşadığını belirten Biletska, şöyle konuştu:
"Ukraynacada 'tamamlanmış' ve 'tamamlanmamış' fiil hallerinin Türkçede tam karşılığı olmadığı için bu konuyu öğrencilerin anlamaları genelde zor oluyor. Ayrıca 'hareket' fiilleri de yine aynı nedenden onlar için zor bir konu. Ukraynaca'da arabayla 'gitmek' farklı, yürüyerek 'gitmek' farklı fillerle aktarılıyor. Bunlara ön ekler de geldiğinde kafalar iyice karışıyor. Bütün bunlara rağmen bu dili öğrenmek isteyenler çaba göstererek, 3 ay gibi bir sürede temel konuları oturtabiliyorlar."
- "Ukrayna kültürünü de tanıtıyoruz"
Yuliya Biletska, derslerde çeşitli konuları ele aldıklarını dile getirerek, "Dili öğretmekle beraber Ukrayna kültürünü de tanıtıyoruz. Ukrayna halkının gelenek ve görenekleri hakkında bilgi veriyoruz. Ülkenin tarihini anlatarak farkındalık oluşturuyoruz. Öğrencilerimle, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin düzenlediği kültür etkinliklerine gidiyoruz." diye konuştu.
Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin zirvede olduğuna işaret eden Biletska, "İki ülke arasındaki ilişkilerin sosyo-ekonomik ve ticari anlamda büyük potansiyeli var. Birbirimizin dilini öğrenerek, ilişkilerimizi daha da ileri taşıyabiliriz." dedi.
- "Ukraynaca konuşunca çok sıcak karşılandım"
ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Bulut Ertürk, 3 ay devam ettiği Ukraynaca dil kursundan büyük keyif aldığını vurguladı.
Yabancı dil bilmenin iletişimi kuvvetlendirdiğini kaydeden Ertürk, "Dil insanın kendisine yaptığı yatırımdır. Ukraynacayı bilmemizin ileride farklı kapılar açacağına ve Ukrayna'da sağlıklı iş yapabilmemizi sağlayacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.
Kurs öğrencilerinden Ufuk Dal da özel sektörde çalıştığını ve yabancı dillere duyduğu meraktan dolayı Ukraynaca öğrenmeye karar verdiğini söyledi.
Derslerin çok keyifli olduğunu dile getiren Dal, Ukraynaca alfabesini öğrenmek zor gözükse de çok hızlı şekilde çözdüğünü anlattı.
Dal, Ukraynaca pratik yapmak için Ukrayna'ya gittiğini belirterek, "Derslerde öğrendiğim kelimeleri kullandım. Ukraynaca konuşunca çok sıcak karşılandım. İnsanlar bana yardımcı olmaya çalıştılar. Ukraynalılar çok sıcak kalpli." dedi.
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