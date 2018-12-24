DMITRI CHIRCIU - Ankara'da her yaştan dil meraklıları, Ukrayna Derneğinin verdiği Ukraynaca dil kursunda buluşuyor.

Ukrayna Derneği Başkanı ve Ukraynaca öğretmeni Yuliya Biletska ve kursa katılan öğrenciler, bu dile duydukları ilgi ve derslere dair izlenimlerini AA muhabirine anlattı.

Ukrayna'dan Türkiye'ye 2007'de gelen Ukraynaca öğretmeni Biletska, kursa her yaştan ve meslekten katılımcının olduğunu belirterek, haftada iki gün verilen Ukraynaca dersinde dil bilgisi kuralları ve dilin inceliklerinin öğretildiğini ifade etti.

Biletska, pratik yapmanın önemine işaret ederek, "Kursiyerlere, dili öğrenmeleri için bazen çeşitli kelime oyunları oynuyoruz bazen de Ukraynaca şarkı ve filmler izletiyoruz. Dersler ilerledikçe, öğrencilerin Ukrayna halkının kültürüne de ilgisi artıyor. Ukraynacaya duyulan meraktan memnunuz." dedi.

- "Öğrencilerim derse çok ilgili gösteriyor"

Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi de olan Biletska, Türkiye'de Ukraynaca öğretmenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.