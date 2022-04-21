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Ukrayna'da 13 milyon kişi yerini yurdunu terketti

21.04.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BM'nin verilerine göre, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana yaklaşık 13 milyon kişi yerini yurdunu terketti.

Ukrayna'da 13 milyon kişi yerini yurdunu terketti

Birleşmiş Millet Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) bugün Cenevre'de yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat'tan bu yana yaklaşık 13 milyon Ukraynalı yerini yurdunu terk etmek zorunda kaldı. BM'ye göre bunlardan 7 milyon 700 bini Ukrayna toprakları içinde kaldı, gerisi yurt dışına çıktı.

Ukrayna'yı terk eden 5 milyondan fazla kişinin çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu bildirildi. Bunlar arasında bir yetişkinin eşlik etmediği çocuklar ve gençler bulunduğu da haber veriliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Ukrayna'da kalanların en çok tibbi malzeme, ilaç ve nakit paraya gereksinimleri olduğunu vurguladı ve gıda ile hijyenik malzemenin eksikliğine dikkat çekti.

UNHCR yetkilileri, sığınmacı konumuna düşen Ukraynalıların insan kaçakçılarına, onlara kötü muamele yapan suç çetelerine ve onları sömürmeyi amaçlayan kadın ve çocuk tacirlerine karşı korunmaya muhtaç olduklarının altını çizdiler.

En fazla göç Mart ayında kaydedildi

UNHCR'in verilerine göre, Nisan ayında Ukrayna'dan ayrılanların sayısı 1 milyonu geçti. Mart ayında ise bu rakam 3 milyon 400 bin olarak açıklanmıştı.

Ülkesinden ayrılanların üçte ikisinin Polonya'ya sığındığı bildiriliyor. Bazılarının oradan da başka ülkelere doğru devam ettiği de kaydediliyor.

Polonya makamları, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açtığı 24 Şubat'tan bu yana kendi sınırlarından Ukrayna'ya giriş yapan kişi sayısının da 779 bin olduğunu açıkladı.

Savaştan önce Ukrayna hükümetinin denetiminde olan ülkedeki nüfusun 37 milyon olduğu bildiriliyor. Bu 37 milyona Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ile ayrılıkçı Rus milislerin bulunduğu Doğu Ukrayna'daki bölgelerdeki nüfus dahil değil.

AFP, epd/ ETO,TY

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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