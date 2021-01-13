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Ukrayna’da 26 kreş ve 2 adliye binasına yönelik bomba ihbarı

13.01.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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Ukrayna’da 26 kreş ve 2 adliye binasına yönelik bomba ihbarları nedeniyle alarm verildi.Ukrayna’nın liman kentlerinden Odessa’da 26 kreş ve 2 adliye binasına yönelik bomba ihbarları sonucu alarm verildi.

Ukrayna’da 26 kreş ve 2 adliye binasına yönelik bomba ihbarları nedeniyle alarm verildi.
Ukrayna’nın liman kentlerinden Odessa’da 26 kreş ve 2 adliye binasına yönelik bomba ihbarları sonucu alarm verildi. Odessa Emniyet Müdürlüğü, ihbar üzerine harekete geçerek, kentin Primorskiy, Malinovskiy ve Suvarovskiy bölgelerinde bulunan 26 kreşin boşaltıldığını bildirdi. Kreşlerin yanı sıra 2 adliye binasına yönelik de bomba ihbarı yapıldı. Malinovskiy Bölge Mahkemesi ve Odessa Bölge Savcılığı’nın da boşaltıldığı aktarıldı.
Söz konusu kreşler ve adliye binalarında bomba arama faaliyetleri devam ediyor.

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