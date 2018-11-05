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Ukrayna'da 3 ay önce asit saldırısına uğrayan aktivist Handzyuk öldü

05.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Ukrayna'da üç ay önce asit saldırısına uğrayan aktivist Katerina Handzyuk hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Handzyuk, yolsuzluk karşıtı eylemleriyle biliniyordu.

Ukrayna'da 3 ay önce asit saldırısına uğrayan aktivist Handzyuk öldü

Ukrayna'da üç ay önce asit saldırısına uğrayan aktivist Katerina Handzyuk hayatını kaybetti. 33 yaşındaki Handzyuk, yolsuzluk karşıtı eylemleriyle biliniyordu.

Herson kentinde 31 Temmuz'da saldırıya uğrayan Handzyuk'un vücudunun yüzde 40'ı yanmıştı. Aynı zamanda kentin belediye meclisi üyesi olan Handzyuk, başkent Kiev'de 11 ameliyat geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko sorumluların cezalandırılmasını istedi. Saldırıyla ilgili olarak beş kişi gözaltına alınmıştı.

'Benim durumun Ukrayna'nın durumundan iyi'

Handzyuk'un ölüm nedeni tam olarak bilinmiyor. Yerel basın, aktivistin pıhtı atması sonucu öldüğünü yazdı.

Aynı zamanda Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı harekete karşı da kampanya yürüten Handzyuk, Eylül'de halkı yolsuluklarla karşı mücadeleye çağıran bir video yayımlamıştı.

Handzyuk, "Biliyorum kötü görünüyorum. Ama en azından tedavi görüyorum. Durumun Ukrayna'daki adaletin durumundan iyi. Çünkü adalet kimsenin umrunda değil" demişti.

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