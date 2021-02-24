HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ukrayna’da aktiviste verilen 7 yıl hapis cezası protesto edildi

Ukrayna’da aktiviste verilen 7 yıl hapis cezası protesto edildi

24.02.2021 00:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Odessa şehrinde görülen davada, aktivist bir grubun lideri olan Sergey Sternenko’ya 7 yıl hapis cezası verilmesi üzerine yüzlerce kişi sokaklara inerek kararı protesto etti.Ukrayna’nın Odessa şehrinde görülen mahkemede, Sergey Sternenko isimli aktivist lider Ukrayna Ceza Kanunu’nun "adam kaçırma ve yaralama" maddesinden suçlu bulunarak, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ukrayna’nın Odessa şehrinde görülen davada, aktivist bir grubun lideri olan Sergey Sternenko’ya 7 yıl hapis cezası verilmesi üzerine yüzlerce kişi sokaklara inerek kararı protesto etti.
Ukrayna’nın Odessa şehrinde görülen mahkemede, Sergey Sternenko isimli aktivist lider Ukrayna Ceza Kanunu’nun "adam kaçırma ve yaralama" maddesinden suçlu bulunarak, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararına karşı çıkan yüzlerce kişi Odessa, Harkov, Livov ve başkent Kiev’de eş zamanlı protesto gösterisi başlattı.
Büyük şehirlerin neredeyse tamamına yayılan gösterilerde 7 yıl hapis cezasına çarptırılan Sternenko’nun özgürlüğüne kavuşması için sloganlar atılırken, göstericiler Devlet Başkanlığı binasına taşla ve havai fişekle saldırdı.
Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanırken, kaç kişinin gözaltına alındığı henüz bilinmiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Eski eşini öldüren sanık mahkemede bu sözlerle kendini savundu!Eski eşini öldüren sanık mahkemede bu sözlerle kendini savundu!
Kitapseç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kitapseç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar

Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Boupendza'nın yeni takımı belli oldu!

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladı

Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı! Engelli oğluna sarılıp ağladı

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Kademeli normalleşmede öne çıkan 4 il

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye bu cinayeti konuşuyor! PKK mezarlığında fotoğrafı ortaya çıktı

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Erdoğan'dan CHP'ye Berat Albayrak tepkisi

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Polislere böyle dayılandı! 'Benim kim olduğumu biliyor musunuz?'

Diğer Haberler

Korkunç olay! Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü, durumu ağır

Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düştü! Durumu ağır

Eski eşini öldüren sanık mahkemede bu sözlerle kendini savundu!

Eski eşini öldüren sanık mahkemede bu sözlerle kendini savundu!

Ordu'da koronavirüs kararları: Gün yapmak, misafirliğe gitmek, köy ve yayla ziyaretleri yasaklandı

Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu’da yeni kısıtlamalar

Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti

15 yaşındaki çocuk sincap avında kazara vurularak hayatını kaybetti

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 23 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.