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  4. Ukrayna’da alkollü subay, aracıyla savaş uçağına çarptı

Ukrayna’da alkollü subay, aracıyla savaş uçağına çarptı

12.03.2021 22:23 | Son Güncelleme:
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Ukrayna’da alkollü ordu mensubu, şahsi aracı ile hava üssünde bulunan MİG-29 tipi savaş uçağına çarptı.Ukrayna ordusuna mensup bir subay, başkent Kiev yakınlarında bulunan Vasilkov Hava Üssü’nde şahsi aracı ile MİG-29 tipi savaş uçağına çarptı.

Ukrayna’da alkollü ordu mensubu, şahsi aracı ile hava üssünde bulunan MİG-29 tipi savaş uçağına çarptı.

Ukrayna ordusuna mensup bir subay, başkent Kiev yakınlarında bulunan Vasilkov Hava Üssü’nde şahsi aracı ile MİG-29 tipi savaş uçağına çarptı. Çarpma sonucu çıkan yangında, uçağın motoru ve subayın aracı alev alev yandı. Yetkililer, savaş uçağının jet motorunun ve diğer parçalarının termal ve mekanik hasar aldığını kaydetti. Yaşanan olay sonucunda ise ordu mensubu şahsın, göğsünde ve yüzünün yumuşak dokularında morluklar olduğu bildirildi.

Yetkililer tarafından yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, alkollü ordu mensubunun havaalanına şahsi aracı ile nasıl girdiği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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