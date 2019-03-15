KİEV (AA) - ALİ CURA - Ukrayna, 39 adayın yarışacağı 31 Mart'taki devlet başkanlığı seçimine hazırlanıyor.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi, Donbas bölgesinde ayrılıkçı hareketin başlaması ile sonuçlanan sürecin ardından Ukrayna'da 29 milyon 767 bin seçmen ikinci kez devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek.

31 Mart'ta yapılacak ve 39 adayın katılacağı seçimde, Donbas bölgesinde ve Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’da bulunan yaklaşık 5 milyon seçmen oy kullanamayacak. Seçimde adaylardan herhangi birisinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday ikinci turda yarışacak.

Ukrayna'da, adayların çokluğu gibi anketlerin sayısı da yüksek. Anketler devlet başkanlığı koltuğu için üç ismin öne çıktığını gösteriyor. Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko, eski Başbakan Yuliya Timoşenko ve sinema oyuncusu-komedyen Vladimir Zelenskiy seçimin en güçlü isimleri olarak öne çıkıyor.

-Yarışın sürpriz ismi komedyen Zelenskiy

Anketler, ülkenin doğusunda hala çatışmaların sürdüğü bir dönemde devlet başkanlığına aday olan eski Savunma Bakanı Anatoliy Gritsenko'nun, Rusya yanlısı politikalarıyla bilinen Muhalefet Partisi'nin lideri Yuriy Boyko ve Radikal Parti’nin lideri Oleg Lyaşko'nun da halktan ilgi göreceğini gösteriyor. Ancak tüm anketler başkanlık yarışında oyuncu-komedyen Zelenskiy sürpriziyle sonuçlanıyor.