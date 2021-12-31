HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna'da artan gerilim: Putin, Biden'a yaptırımların ilişkileri tamamen bitirebileceğini söyledi

Ukrayna'da artan gerilim: Putin, Biden'a yaptırımların ilişkileri tamamen bitirebileceğini söyledi

31.12.2021 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ı Ukrayna krizinde alabileceği yaptırım kararlarının ABD-Rusya ilişkilerinin tamamen bozulmasına yol açabileceği konusunda uyardı.

Ukrayna'da artan gerilim: Putin, Biden'a yaptırımların ilişkileri tamamen bitirebileceğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'ı Ukrayna krizinde alınabilecek yaptırım kararlarının ABD-Rusya ilişkilerini tamamen bozabileceği konusunda uyardı.

Perşembe akşamı telefonda gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede Putin, olası yaptırımların "çok büyük bir hata" olacağını söyledi.

Biden ise Putin'e Ukrayna'ya yönelik herhangi bir işgale karşı ABD ve müttefiklerinin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini söyledi.

Rusya tarafından talep edilen görüşme, iki liderin bu ay gerçekleştirdiği ikinci görüşme oldu.

Moskova'nın son dönemde Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırması, bölgede gerilimin yükselmesine yol açmıştı.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Ocak sonunda bir operasyon hedefliyor olabileceğini söylemişti.

Ukrayna sınırına asker yığan Rusya ise ülkeyi işgal etmeyi planladığı yönündeki iddiaları reddediyor. Askeri birliklerin tatbikatlar için orada bulunduğunu belirten Moskova, askerlerini kendi topraklarında serbestçe hareket ettirme hakkına sahip olduğunu dile getiriyor.

'Putin görüşmelerden memnun'

Biden ile Putin arasındaki görüşmede taraflar birbirlerine yönelik karşılıklı uyarılarda bulunsa da, Rusya'nın Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, görüşme sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus liderin görüşmeden "memnun olduğunu" söyledi.

Ushakov görüşmenin gelecekte kurulacak diyalog için "iyi bir zemin" oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki "Başkan Biden, bu diyaloglarda kayda değer bir ilerlemenin ancak ve ancak gerilimin düşürüldüğü bir ortamda gerçekleşebileceğini yineledi" dedi.

Psaki, "Başkan Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD ve müttefiklerinin kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirtti" diye konuştu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, iki lider arasındaki konuşmanın tonunun "ciddi ve anlamlı" olduğu belirtildi ve Biden'in Putin'i diplomatik bir çözüm bulmaya çağırdığı vurgulandı.

Amerikan ve Rus yetkililer önümüzdeki ay Cenevre'de yüz yüze görüşmeler için bir araya gelecek.

Sorunların anca diyalog yoluyla çözülebileceğini ifade eden Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov da Moskova'nın "görüşmelere istekli" olduğunu dile getirdi.

Biden ve Putin Haziran ayında da İsviçre'de yüz yüze görüşmüş ancak birbirlerinin ülkesine büyükelçilerini geri gönderme konusunda anlaşmak ve nükleer silahların kontrolüne dair bir diyalog başlatmaktan başka ilerleme kaydedememişlerdi.

Moskova yönetimi, 2014 yılında Ukrayna'nın Kırım ve Sivastopol bölgelerini ilhak etti.

Kiev'e göre çatışmalarda 14 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkatOmicron'da yeni belirti! El ve ayaklara dikkat
Omicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecekOmicron paniği! 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek
Biden ile Putin arasında kritik Ukrayna görüşmesiBiden ile Putin arasında kritik Ukrayna görüşmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, Türkiye'nin ilklerinden! 27 yıl sonra...

Atatürk'ün talimatıyla yapılmıştı, Türkiye'nin ilklerinden! 27 yıl sonra...

AK Partili Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na davet: Kapıda karşılayacağım

AK Partili Belediye Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na davet: Kapıda karşılayacağım

Sosyal medya Volkan Demirel'i konuşuyor!

Sosyal medya Volkan Demirel'i konuşuyor!

Gönül Dağı'nın yıldızı güzeliğiyle Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın yıldızı güzeliğiyle Instagram'ı salladı!

Arınç'tan Erdoğan açıklaması! "Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey'e zarar veren..."

Arınç'tan Erdoğan açıklaması! "Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey'e zarar veren..."

Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Komşusu akıl hastanesine yatırıldı

Görüntüleri izleyince gözlerine inanamadı! Komşusu akıl hastanesine yatırıldı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Uyarı geldi, okullar tatil edildi! "Beklenen hadiseler, sıradan değil"

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Dev proje açıldı! Canlı yayında dikkat çeken uyarı

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

Profesörden üvey oğluna iki yıl boyunca cinsel istismar

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

İzmir'deki otelde feci ölüm! Mermer cilasını su sanıp içti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.