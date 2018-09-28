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Ukrayna'da aşırı milliyetçiler Rus kilisesini bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

İvano-Frankivsk bölgesindeki Moskova Patrikhanesine bağlı bir kiliseye, aşırı milliyetçilerin yaptığı saldırı sonucu yaralıların olduğu açıklandı

KİEV (AA) - Ukrayna'nın batısındaki İvano-Frankivsk bölgesinde bulunan Moskova Patrikhanesinin kontrolündeki Ukrayna Ortodoks Kilisesinin, aşırı milliyetçi bir grup tarafından basıldığı bildirildi.

Ukrayna Ortodoks Kilisesinin internet sayfasından yapılan açıklamada, İvano-Frankivsk bölgesindeki Bogorodçan köyünde bulunan kilisenin, aşırı milliyetçi Sağ Sektör'e mensup bir grup tarafından basıldığı ifade edildi.

Grubun kilisede kapı ve pencereleri kırdığı, cemaate saldırdığı belirtilen açıklamada, kilise görevlileri ile cemaatten bazı kimselerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, köyde durumun gergin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesinin, Rus Ortodoks Kilisesinden bağımsızlık talebi nedeniyle son dönemde Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Bu yıl içerisinde Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine iletmişti.
Kiev'in bağımsızlık talebini ele alıp karar vermede Ortodoks ilahiyatına göre yetkisi bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den gelen başvurunun ardından harekete geçerek bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere iki temsilcisini Kiev'e göndermişti.

Moskova Patrikhanesi ise Ukrayna kilisesinin bağımsızlık talebinde, Fener Rum Patrikhanesinin aldığı tavır nedeniyle sert tepki göstermişti.

İstanbul'daki kilise ile ilişkileri kesebileceği açıklamasını yapan Moskova Patrikhanesi, Rus Ortodoks Kiliselerinde yapılacak ayinlerde Fener Rum Patrikliğinin anılmaması kararını almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kilise Ukrayna

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