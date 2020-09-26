Ukrayna’da askeri uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Ukrayna’da dün akşam saatlerinde düşen AN-26 tipi askeri nakliye uçağının düşme anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Ukrayna’nın kuzeybatısında yer alan Harkov bölgesinde dün akşam saatlerinde AN-26 tipi askeri nakliye uçağı düştü. Ukrayna İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, uçakta 5 mürettebat ve 22 Harkov Üniversitesi Hava Kuvvetleri Bölümü öğrencisinin bulunduğu ve 1 öğrencinin ise uçuştan önce sağlık sorunları nedeniyle uçağa alınmadığı belirtildi. Düşen uçaktaki 27 kişiden 25’inin öldüğü 2 kişinin ise durumlarının ağır olduğu ve hastanede yoğun bakım ünitesinde tutulduğu aktarıldı. Uçak düştükten sonra başlayan yangının gece saatlerinde söndürülebildiği açıklanırken uçağın kara kutusunun bulunduğu duyuruldu.

Uçağın düşme anlarına ait görüntüler yayınlandı

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko uçağın düşme anlarına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Bakan yardımcısı görüntülerle birlikte yayınladığı mesajda, “Olayın yaşandığı Chuhuiv’de yüksek katlı bir binada bulunan güvenlik kamerası, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait uçağın düşme anlarına ilişkin trajediyi saniye saniye kaydetti. Bu görüntüler, uçağın sol motorunun arızalı olduğunu ve sağ kısmından yatarak iniş yapmaya hazırlandığını anlamamıza yardımcı oldu” dedi.

Düşme anlarına ait radar ve telsiz konuşmaları yayınlandı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı da düşme sonrasında uçaktaki yangının söndürüldüğünü ve uçağın kara kutusunun bulunduğunu açıkladı. Kara kutunun incelendikten sonra kesin düşüş nedeninin ortaya çıkacağı ifade edilirken radar ve telsiz konuşmalarına dair detaylar kamuoyuna aktarıldı. Bu detaylara göre içinde 27 kişi bulunan AN-26 tipi uçağın yerel saatle 18.50’de havalandığı ve uçuşun 22.50’ye kadar sürmesi planlandı. Uçuş sırasında uçağın kontrol ve savaş manevraları konusunda öğrencilere eğitimler aktarılmaya başlandı. Ön bilgilere göre uçağın kontrolü öğrencilere verilmedi kontrol sadece pilotlardaydı. Uçağın pilotu 20.38’de kuleye uçağın sol motorunun arızalandığını bildirdi. 20.40’ta kuleden iniş izni istedikten sonra 20.43’te iniş için alçalmaya başladı. 20.45’te uçağın yere çakıldığı ve büyük bir patlamanın meydana geldiği aktarıldı.

