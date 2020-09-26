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Ukrayna'da askeri uçak düştü, en az 26 kişi hayatını kaybetti

26.09.2020 14:27 | Son Güncelleme

Ukrayna'da hava kuvvetleri öğrencilerini taşıyan askeri uçak, Karkiv yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düştü. Çoğunluğu askeri öğrenci olan en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da askeri uçak düştü, en az 26 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'da hava kuvvetleri öğrencilerini taşıyan askeri uçak, ülkenin doğusundaki Karkiv yakınlarında eğitim uçuşu sırasında düştü. Çoğunluğu askeri öğrenci olan en az 26 kişi hayatını kaybetti.

Antanov-26 isimli uçak, 20'si Karkiv Hava Kuvvetleri Üniversitesi'nde öğrenci, 7'si aynı üniversitede komutanları taşıyordu. Kazada şu an için tek bir kişinin hayatının kurtulduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk belirlemelere göre uçağı askeri okul öğrencileri değil; deneyimli bir pilot kullanıyordu.

Çuhuiv isimli kasabadaki askeri havaalanının 2 kilometre yakınlarına düşmesinin ardından uçakta yangın çıktı. Bölgeye giden itfaiye kısa süre içinde yangını söndürdü.

Reuters haber ajansına konuşan bir görgü tanığı, enkazdaki yangından alevler içinde koşarak kaçan bir kişi gördüğünü söyledi:

"Arabayı durdurduk. Arkamızdaki bir başka araç da durdu. Arabalarımızdaki yangın söndürme aletlerini alarak yardım etmek üzere yanan adama doğru koştuk."

Soruşturma başlatıldı

İlk aşamada kazadan iki kişidin kurtulduğu açıklanmıştı ancak bu kişilerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, bir günlük yas ilan etti ve "Tarafsız ve objektif bir soruşturmanın en hızlı şekilde başlatılacağını" açıkladı:

"Önlerinde uzun yıllar olan genç askeri okul öğrencilerini ve deneyimli askerleri kaybettik. Bu kaybın yarattığı acıyı anlatacak kelimeleri bulmak zor."

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, benzer tipteki uçakların uçuşu geçici süreyle durduruldu. Kazanın sebebi belirlenene kadar bu uçakla havalanmayacak.

İncelemeyi yürütenler 4 ihtimal üzerinde duruyor:

Uçağın yapım aşamasında meydana gelen bir hata, yetersiz bakım ya da uçağı kullananlar veya hava kontrol kulesinde bulunanların hatası.

Savunma Bakanı Andriy Taran da bir açıklama yaparak uçağın kanat üstünde düştüğünü söyledi.

Ukrayna Güvenlik Hizmetleri'nin açıklamasına göre ise, pilot "sol motorun bozulduğunu" söyleyerek iniş izni istedi. İzin istedikten tam 5 dakika sonra uçak düştü.

Uçağın düşüşünün, ülkenin doğusundaki çatışmalarla bağlantısı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor. Çuhuiv, Rus yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusunun savaştığı cephe hattına 100 kilometre mesafede.

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