Ukrayna’da Askeri Uçak Düştü: En az 26 Ölü

Ukrayna’da hava kuvvetlerine ait uçak transfer uçağı Cuma gecesi ülkenin kuzeydoğusunda bir otoyola düştü. Kaza sırasında uçakta 20 askeri okul öğrencisi ve 7 mürettebat bulunuyordu. Sadece bir kişinin kurtulduğu açıklandı.

Antanov An-26 tipi uçak askeri havaalanına iki kilometre uzaklıkta düştü. Ukraynalı yetkililer, çift motorlu uçağın kazadan kısa süre önce sol motorunun arızalanması nedeniyle iniş izni istediğini ve beş dakika sonra da düştüğünü açıkladı.

Ukraynalı yetkililer, kazayla ilgili uçağın yapım aşamasında meydana gelen bir hata, yetersiz bakım, pilot ya da uçuş kontrol kulesinin hatası gibi ihtimaller üzerinde duruyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, kazayla ilgili soruşturmanın hızlı ve tarafsız bir şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

Ülkede Cumartesi günü bir günlük ulusal yas ilan edildiğini açıklayan Ukrayna Cumhurbaşkanı Facebook’tan şu açıklamayı yaptı: “Ukrayna çok değerli 26 evladını kaybetti. Soruşturma tarafsız ve objektif olarak derhal başlatılarak kazanın nedeninin açıklığa kavuşturulacaktır.”

