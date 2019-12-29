Ukrayna’da Ayrılıkçılarla Tutuklu Takası

Kiev ve ayrılıkçılar arasında daha önce de mahkum takasları yapıldı. Son olarak 2017 yılının Aralık ayında yapılan takasta Ukrayna 300 kadar Rusya yanlısı ayrılıkçıyı serbest bırakmış ve 70 kadar savaşçısını da geri almıştı.

Ukrayna ülkenin doğusundaki Donbass bölgesindeki ayrılıkçılarla 2014 yılından beri savaşıyor. Çatışmalarda şimdiye kadar 13 bin kişi hayatını kaybetti. Çatışmalar ateşkes anlaşmasına rağmen yer yer sürüyor.

Konuyla ilgili anlaşmaya Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından Aralık ayında Paris’te varılmıştı.

Buna göre beş yıl boyunca devam eden çatışmalarda tutuklanan herkes evlerine geri döndü.

Ukrayna hükümetine bağlı güçler ve Rusya yanlısı ayrılıkçılar tam kapsamlı bir tutuklu takası gerçekleştirdi.

Moskova’nın Kırım’ı 2014’te ilhak etmesi ve ülkenin doğusunda Donbass’da ayrılıkçılara destek vermesiyle Rusya ve Ukrayna ilişkileri kopmuştu.

Zelenski Ukrayna’da Nisan ayındaki devlet başkanlığı seçimini büyük farkla kazanmış ve çatışmaları sona erdirme sözü vermişti.

Zelenski, beş yıldır devam eden çatışmları sona erdirmek için Donbass’a özel statü vermek istiyor.

Eylül ayında da Rusya ve Ukrayna onlarca mahkum daha takas etmişti.

Serbest bırakılan Ukraynalılar arasında Rusya’nın Kırım sularında geçen yıl yaşanan çatışmalarda tutukladığı denizciler ve Rusya’da hapiste bulunan Ukraynalı yönetmen Oleg Sentsov da var.

Ukrayna, Rusya, Almanya ve Fransız liderler bu ay başında Paris’te bir araya gelmişti. Buluşma çatışmalara çözüm getirilmesi konusunda umut olmuş ve Belarus’un başkenti Minsk’te 2015’te imzalanan barış anlaşmasına destek ifade edilmişti.

Kiev ve Moskova bu yıl sonunda sona eren doğalgaz transit anlaşmasının yerine bir yenisini görüşüyor. Varolan anlaşmanın bu yıl sonunda zamanı doluyor.

Ukrayna Rusya’ya sık sık doğalgaz kaynaklarını komşu ülkelere baskı uygulamak için kullandığı suçlamasında bulunuyor. Ancak geçen hafta taraflar arasında bir anlaşmanın prensipleri üzerinde uzlaşıya varıldı.

