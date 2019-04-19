HABER

Ukrayna’da başkan adayları için statta tartışma programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 21:48 | Son Güncelleme

Devlet başkanlığı yarışında ikinci tura kalan Petro Poroşenko ve Vladimir Zelenskiy, Kiev Olimpiyat Stadı’nda 22 bin kişinin izlediği tartışma programında karşı karşıya geldi -Tartışmanın başlangıcında el sıkışan her iki aday, program bitiminde birbiriyle tokalaşmadan sahneden ayrıldı

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanlığı için yarışan mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve komedyen Vladimir Zelenskiy futbol stadında düzenlenen tartışma programına katıldı.

Poroşenko ve Zelenskiy, hafta sonu yapılacak devlet başkanlığı seçimi öncesinde Kiev’de Olimpiyat Stadı’nda düzenlenen tartışma programında bir araya geldi.

Stadın içerisine kurulan sahnede yan yana konulan kürsülere çıkan iki aday, bir saatlik program içerisinde sırasıyla birbirlerine soru sordu ve bu sorulara cevap verdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiye göre, 70 bin kişilik stattaki programı 22 bin kişi tribünlerden izledi. İlginç görüntülerin oluştuğu tartışma programında, Zelenskiy, Ukrayna’nın doğusunda hayatını kaybedenler için sahnede seyircilere dönerek diz çöktü ve saygı gösterisinde bulundu.

Poroşenko ise aynı anda sahnede bulunan hayatını kaybetmiş bir asker yakını kadının karşısında diz çökerek saygısını gösterdi.

Poroşenko’nun yaptığı yanlışlar nedeniyle kendisinin adaylığının öne çıktığına dikkati çeken Zelenskiy, "Ben, sizin hatalarınızın ve sözlerinizin sonucuyum." dedi.

Zelenskiy, kendisinin siyasetçi olmadığını belirterek, sıradan bir kişi olarak mevcut sistemi değiştireceğini savundu.

Zelenskiy’i ülkedeki bazı oligarkların kontrolünde olmakla suçlayan Poroşenko ise iktidarı kendisine bırakmayacaklarını söyledi.

Poroşenko, 21 Nisan’da yapılacak seçim sonrasında Ukrayna halkının tüm tercihini kabul edeceğini belirterek, "Hayat devam edecek. 22 Nisan’da hepimiz devletimizi korumak için birleşmeliyiz. Önemli olan ülkeyi kaybetmemektir." ifadelerini kullandı.

Program sonunda, Ukrayna Milli Marşı'nı Poroşenko elini kalbinin üzerine koyarak, Zelenskiy ise zafer işareti yaparak okudu.

Tartışmanın başlangıcında el sıkışan her iki aday, program bitiminde birbiriyle tokalaşmadan sahneden ayrıldı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı ikinci tur seçimi için halk 21 Nisan’da sandık başına gidecek.

Seçimin 31 Mart'taki ilk turunda Vladimir Zelenskiy yüzde 30,24 ile birinci, Petro Poroşenko ise yüzde 15,95 oy ile ikinci olmuştu.

Seçime katılan adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimler, 21 Nisan'da yapılacak ikinci tura kalmıştı.

PARTNERDadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!Dadı dizisinin haşarı çocuğu bakın şimdi ne yapıyor!
Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!
Çanakkale ziyaretleri devam ediyorÇanakkale ziyaretleri devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Doğal haliyle tanımak imkansız

Doğal haliyle tanımak imkansız

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan sert açıklama!

Türkiye'den sert tepki: Kınıyoruz!

İstanbul'da yakalanan iki şüpheli tutuklandı

BAE casusları hakkında karar verildi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.