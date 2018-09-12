Ukrayna'da bazı Rus bankalarının varlıklarına el konuldu

KİEV (AA) - Ukrayna Temyiz Mahkemesi, Rus bankaları Sberbank, VTB ve Prominvestbank’ın Ukrayna’daki varlıklarına el konulmasına hükmetti.
Mahkemedan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın en büyük özel bankası PrivatBank’ın eski sahibi İgor Kolomoyskiy tarafından açılan dava sonucunda, Rusya Federasyonu'nun da hissedarı olduğu Sberbank, VTB ve Prominvestbank’ın Ukrayna’daki varlıklarına el konulmasına hükmedildiği belirtildi.
Kararın, Merkezi Lahey'de bulunan Daimi Tahkim Divanı tarafından alınan karar doğrultusunda alındığına işaret edilen açıklamada, ayrıca söz konusu bankaların tasfiye edilmelerinin de yasaklandığı kaydedildi.
Ukraynalı ünlü "oligark" Kolomoyskiy, Kırım’da bulunan varlıklarını Rusya tarafından yasa dışı şekilde ilhak edilmesinin ardından kaybettiği gerekçesiyle zararının Rusya tarafından karşılaması için Ukrayna Temyiz Mahkemesi nezdinde dava açmıştı.
Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada ise kısa süre içerisinde Ukrayna Temyiz Mahkemesi tarafından alınan karara itiraz edileceği belirtildi.
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