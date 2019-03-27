Ukrayna’da benzin istasyonunda şiddetli patlama

Ukrayna’nın Kirovograd şehrindeki benzin istasyonunda şiddetli bir patlama meydana geldi.

Kirovograd şehrinde benzin istasyonunda gaz sıkışması sonucu patlayan gaz tankı patladı. Patlamanın etkisiyle tank, devasa bir alev topuna dönüştü ve art arda patlamalar yaşandı. Patlamanın gerçekleştiği civarda bulunan binaların camları, patlamanın şiddetiyle kırılırken, patlama sesi şehrin birçok yerinden de duyuldu.

Yetkililerden, kazada can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

