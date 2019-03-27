HABER

Ukrayna’da benzin istasyonunda şiddetli patlama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 23:55 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Kirovograd şehrindeki benzin istasyonunda şiddetli bir patlama meydana geldi.Kirovograd şehrinde benzin istasyonunda gaz sıkışması sonucu patlayan gaz tankı patladı.

Ukrayna’nın Kirovograd şehrindeki benzin istasyonunda şiddetli bir patlama meydana geldi.
Kirovograd şehrinde benzin istasyonunda gaz sıkışması sonucu patlayan gaz tankı patladı. Patlamanın etkisiyle tank, devasa bir alev topuna dönüştü ve art arda patlamalar yaşandı. Patlamanın gerçekleştiği civarda bulunan binaların camları, patlamanın şiddetiyle kırılırken, patlama sesi şehrin birçok yerinden de duyuldu.
Yetkililerden, kazada can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

PARTNER'O dönem bile onunla konuşmuyordum''O dönem bile onunla konuşmuyordum'
Şişli'de kaza: Yabancı uyruklu 2 sürücü yaralandıŞişli'de kaza: Yabancı uyruklu 2 sürücü yaralandı
21'inci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali perdelerini açtı21'inci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali perdelerini açtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

Türkiye'den yola çıkan tanker kaçırıldı!

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

'Cumhur İttifakı adayını destekliyoruz!' Akşener'den flaş sözler

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.