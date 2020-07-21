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Ukrayna'da Bir Saldırgan Bir Otobüsteki 20 Kadar Kişiyi Rehin Aldı

21.07.2020 12:43 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın batısındaki Lutsk şehrinde silahlı bir kişi bir yolcu otobüsünde bulunan 20 kadar kişiyi rehin aldı

Ukrayna'da Bir Saldırgan Bir Otobüsteki 20 Kadar Kişiyi Rehin Aldı

Ukrayna’nın batısındaki Lutsk şehrinde silahlı bir kişi bir yolcu otobüsünde bulunan 20 kadar kişiyi rehin aldı. Üzerinde patlayıcılar da olduğunu söyleyen ve otobüstekileri rehin alan saldırganın talebinin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Facebook sayfasından yaptığı açıklamada bölgede silah seslerinin duyulduğunu ve otobüsün hasar gördüğünü belirtti. Zelenskiy “Tüm çabalar bu durumun bir kayıp olmadan çözümlenmesi. Konuyu yakından takip ediyorum” ifadelerini paylaştı.

TV’lerde yayınlanan görüntülerde otobüsün bulunduğu caddenin kordon altına alındığı asker üniformalı kişiler, polis araçları ve zırhlı personel taşıyıcılar görülüyor.

Sosyal medyaya yansıyna fotoğraflarda da otobüsün park etmiş durumda olduğu görülüyor. Otobüsün bazı pencerelerinin kırıldığı perdelerin kapalı olması dikkat çekiyor.

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