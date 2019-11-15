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Ukrayna'da cephanelikte patlama 2 ölü, 4 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.11.2019 23:15 | Son Güncelleme

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Sonat KEREM, Kiev, (DHA) ? Ukrayna?nın Harkiv ilinde bir cephanelikte meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Olağanüstü Haller Servisi?nden yapılan açıklamada, Harkiv iline bağlı Balakliya şehri yakınlarındaki füze ve havan topu cephaneliğinde bugün gündüz saatlerinde yaklaşık 25 patlama yaşandığı belirtildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisi, patlamanın mühimmat kalıntılarının imha edildiği sırada meydana geldiğini duyurdu. Olayda 2 askeri personelin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı, yaralılardan 3?ünün durumunun ağır olduğunu bildirildi. Ukrayna?da aynı cephanelikte 2017 yılında yaşanan patlamalarda 20 bin kişi bölgeden tahliye edilmiş, 339 konut zarar görmüştü. Ukrayna Savunma Bakanlığı, bu patlamaların sabotaj nedeniyle meydana geldiğini açıklamıştı. Geçen sene cephaneliğin yakınlarında çıkan yangın ise büyümeden kontrol altına alınmıştı.

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