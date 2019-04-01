HABER

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 01:50 | Son Güncelleme

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, devlet başkanlığı seçimlerinin sistematik ihlaller olmadan sona erdiğini ilan etti

KİEV (AA) - Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, ülkedeki devlet başkanlığı seçimlerinin tamamlandığını bildirdi.

Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Tatyana Slipaçuk, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde oy kullanma işleminin sona erdiğini ve seçimlerin yapılmış sayıldığını ilan etti.

Seçimlerde sistematik ihlallerin olmadığını belirten Slipaçuk, "Seçimler gerçekleşti. Bu bizim ortak zaferimizdir. Ukrayna halkının iradesi hayata geçirildi." dedi.

Slipaçuk, oyların sayımının sürdüğünü ifade etti.

39 adayın katıldığı seçimlerin sandık çıkış anketlerine göre, oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,4 oyla liderliğe otururken, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise aldığı yüzde 17,8 ile ikinci olmuştu.

Ülkedeki seçimlerde adaylardan herhangi birisi yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan'da ikinci turda devlet başkanlığı koltuğu için yarışacak.

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Esenler Belediye Başkan Adayı İstanbul'da en fazla oy alan başkan olduEsenler Belediye Başkan Adayı İstanbul'da en fazla oy alan başkan oldu
CHP, rekoru İzmir'in Narlıdere ilçesinde kırdıCHP, rekoru İzmir'in Narlıdere ilçesinde kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

İYİ Parti'den aday olmuştu! İşte Emre Kınay'ın oy oranı

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda Ankara'da kim önde?

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Çukur'un Cumali'si yeni oyuncuyu paylaştı

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Ekrem İmamoğlu, Türkiye'ye duyurdu: İstanbul'u kazandık!

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

Yerel seçim 2019 sonucunda İstanbul'da kim önde?

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

CHP'den Ankara açıklaması: Mansur Yavaş kazandı

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.