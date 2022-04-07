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Ukrayna'da esir bir Rus askerinin öldürüldüğünü gösteren bir video ortaya çıktı

07.04.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna askerlerinin esir bir Rus askerini öldürdüğünü gösteren bir video ortaya çıktı. BBC Reality Check ve BBC Monitoring ekipleri videoyu analiz ederek çekildiği konumu, zamanı ve videodaki kişileri araştırdı.

Ukrayna'da esir bir Rus askerinin öldürüldüğünü gösteren bir video ortaya çıktı

Ukrayna askerlerinin esir bir Rus askerini öldürdüğünü gösteren bir video ortaya çıktı.

Videonun, Rus güçlerinin çekilmekte olduğu Ukrayna'nın başkenti Kiev'in batısında bir yolda kaydedildiği anlaşılıyor.

BBC görüntüleri inceledi ve bazı sonuçlara ulaştı.

Uyarı: Fotoğraflar ve anlatımlar bazı okurları rahatsız edebilir.

Video ne görülüyor**?**

Videoda askeri kıyafet giyen dört kişinin yerde yattığı ve içlerinden birinin ellerinin bağlı olduğu görülüyor.

Still of blurred bodies

Bu kişilerden üçü kıpırdamıyor, canlı olan bir diğeri ise sesler çıkarıyor.

Sonrasında videoda yüzü gözükmeyen bir asker, yerdeki asker hareket etmeyi bırakana kadar ona ateş ediyor.

Bunun ardından kamera etrafa dönerek diğer askerlerin tepkilerini kaydediyor.

Yerdeki dört kişinin de askeri üniforma giydiği ve etraflarında kan gölü olduğu görülüyor.

Video nerede çekildi?

Videonun çekildiğini yerin, Kiev'in batısındaki Dmitrivka kasabası yakınlarında bir anayol olduğunu tespit ettik.

Olay yeri bölgenin Google Street View görüntüsüyle de örtüşüyordu.

görsel

Bölgenin 31 Mart'taki uydu görüntüsünde yerde kan izleri ve imha edilmiş zırhlı araçlar görülüyor.

harita

Videonun hangi gün çekildiğini bilemiyoruz. Fakat yoldaki gölgelerin açısı nedeniyle öğleden sonra olduğunu anlıyoruz.

Video internette ilk olarak 30 Mart sabahı paylaşıldı, bu yüzden 29 Mart veya öncesinde kaydedilmiş olmalı.

Ölü askerlerin Rus olduğunu nereden biliyoruz?

Bunu düşünmemizi sağlayan esas şey videoda söylenen sözler.

Yerdeki askerlerin yanında duranlardan biri "İşte Rus ordusunu bunlar savunuyor" diyor.

Bunun yanı sıra videoda içlerinde kimse olmayan ve üzerinde V yazan zırhlı araçlar görülüyor.

V, Rus ordusunun zırhlıları üzerinde sıklıkla kullandığı işaretlerden biri.

Öldürenlerin Ukraynalı olduğundan emin miyiz?

Videodaki bazı askerlerin üzerinde mavi kol bantları ve Ukrayna bayrakları görülüyor. Bunlar Ukrayna güçleri tarafından sıklıkla kullanılan işaretler. Fakat yine de kesin birer kanıt olarak görülemez.

Videoda duyduğumuz kadarıyla hepsi Rusça konuşuyor. Rusça Ukrayna'da da yaygın bir dil.

Videonun yarısından itibaren askerlerden birinin yüzünü çok net bir şekilde görüyoruz. Bu sakallı bir adam.

O andan sonra birkaç askerin yüzü daha net bir şekilde görülüyor.

Two soldiers from the video

Yüzlerden birini bir biyometrik veri tabanında arattık. Bu süreçte algoritmalar, adamların yüzlerini veri tabanındaki fotoğraflarla eşleştiriyor.

Gelen sonuç, Ukrayna ile yakın bağları bulunan Gürcü bir adam çıktı. Fakat kimliğini doğrulatmadığımız için adını açıklamıyoruz.

Kamera sakallı adama tekrar dönerken biri "Ukrayna'ya zafer" diyor. O da "Zafer kahramanların" diye yanıt veriyor.

İlk kişi buna heyecanla yanıt verse de ne dediği tam olarak anlaşılmıyor.

Sanki "Gruziny" diyormuş gibi geliyor kulağa. Bu, Rusça "Gürcüler" demek.

Videoda duyulan son ses, küfürlü bir ifadeyle "Bir daha topraklarımıza gelmeyin" diyen bir adama ait.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'na bu olaya dair sorular yönelttik fakat henüz bir yanıt alamadık.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Ukrayna ordusunun savaş hukukuna uygun hareket ettiğini fakat ihlal vakaları gerçekleşmesi durumunda bunların da soruşturulacağını söyledi.

Bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kuleba "Buça'dan gelen fotoğrafları görmek, kaçanlarla konuşmak, tanıdığınız birinin günlerce tecavüze uğradığını öğrenmek nasıl hissettirir bilmiyorsunuz. Rus askerlerinin çocuklara tecavüz etmesinin nasıl hissettirdiğini anlamıyorsunuz" dedi ve ekledi:

"Bu cephenin iki tarafında da savaş hukukunu ihlal edenler için bir bahane olamaz ama anlayamayacağınız şeyler var. Üzgünüm."

Videoyu incelemeye devam ediyoruz ve yeni bulgular ortaya çıktıkça bu makaleyi güncelleyeceğiz.

Muhabirler: Paul Myers, Daniele Palumbo, Olga Robinson, Jake Horton, Alex Murray, Shayan Sardarizadeh, Alistair Coleman, Richard Irvine-Brown.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna
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