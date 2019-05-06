Ukrayna’da evi yanan Türklerin avukatından açıklama

Ukrayna’da kaldığı evi yanan Türk vatandaşlarının avukatı olaya ilişkim yeni detayları anlattı. Soruşturmanın gizliliği nedeniyle ismini açıklamayan avukat, “Ev sahibinin aynı muhitte dört tane daha evi var. Bunlardan bazılarında yine Türk vatandaşları ikamet etmekteydi. Bu kişiler yangından hemen sonra evlerinden çıkarılarak mağdur edildiler” dedi.

Ukrayna’nın sahil kentlerinden biri olan Odessa’da çıkan yangında yaralanan Türk vatandaşlarının avukatı ortaya çıkan yeni detayları anlattı. Sürdürülen soruşturmanın gizliliği sebebiyle kendisinin ve müvekkillerinin isminin açıklanmasını istemeyen avukat yaptığı açıklamada, “Yangında yaralanan vatandaşlarımız, Ukrayna’da eğitim amaçlı ikamet etmektedirler. Sebebini bilmedikleri bir nedenle 3 Mayıs Cuma günü kaldıkları evde yangın çıktı. Evle birlikte tüm şahsi eşyaları da yandı. Yaralanan arkadaşımız şu an hastanede tedavi görüyor. Olayın yaşandığı gün diğer arkadaşımız yangından hemen sonraki saatlerde evini kiraladıkları kişi tarafından olay yerine çağrıldı. Ev sahibi tarafından, müvekkilimin Türkiye’deki adres bilgileri başta olmak üzere kendisine dair başka bilgilere de ulaşılmaya çalışıldı. Kendisinin, arkadaşlarımızın Türkiye’ye kaçma ihtimalinden dolayı böyle bir şeye başvurulduğunu düşünüyoruz. Olay yerinde detaylı inceleme yapılmadan polis ve itfaiye ekiplerince yangının sigara izmaritinden ötürü çıktığı söylendi. Kısa süre sonra da nasıl temin edildiğini bilmediğimiz ve objektif olduğunu düşünmediğimiz bir yangın ekspertizi, yangının aynı sebepten dolayı çıktığını söyledi. Ev sahibinin aynı muhitte dört tane daha evi var. Bunlardan bazılarında yine Türk vatandaşları ikamet etmekteydi. Bu kişiler yangından hemen sonra evlerinden çıkarılarak mağdur edildiler. Art arda yaşanan tüm bu hadiselerden sonra, arkadaşlarımızın sistemli ve planlı bir saldırıya maruz kaldıklarını düşünüyoruz. Mağduriyete uğratılmış vatandaşlarımız adına Türk konsolosluğuna diplomatik himaye için başvurduk” şeklinde konuştu.

“Arkadaşımın bağırışlarını duydum”

Yangında mağdur olan şahıslardan H. A. olayı anlatırken, “Ben üst katta uyuyordum. Sinüzit olduğum için nefes alırken zorlanıp uyandım. Burnuma yanık kokusu geldi ve kafamı kaldırdığımda alt tarafın yandığını gördüm. Can havliyle kapıya doğru kendimi zor attım. Yan komşularımın kapısını çalıp yardım istedim. Arkadaşım S. C.’nin evden çıkamadığını düşünüyordum. Bunun üzerine eve girmeye çalıştık ama yangın ilerlemişti giremedik. Tam o sırada itfaiyeciler geldi. Onlara da söyledik içeride bir kişinin daha olduğunu. Yangın söndüğünde içeriye girdik ama arkadaşımı göremedim. Üst katın penceresi kırılmıştı ve oradan atlayabileceğini düşünüp evin arkasını dolaştık. Onun bağırışlarını duydum. Sonrasında sağlık ekipleri ona ilk müdahaleyi yapıp hastaneye götürdü” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, Türk vatandaşların kaldığı bir dairede ve Türk öğrencilerin ağırlıklı olduğu Milli Havacılık Üniversitesi’nde de yangın çıkmıştı.



