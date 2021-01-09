Ukrayna’da gaz boru hattında büyük patlama

Ukrayna’nın Poltova kentindeki gaz boru hattında büyük bir patlama meydana geldi.

Ukrayna’nın Poltova şehrindeki Lubenakiy bölgesinde Urengoy-Pamari-Ujgorod boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen patlama, halk arasında paniğe neden oldu. Patlamadan etkilenen bölgedeki yerleşim yerleri boşaltılırken, bölgede gaz kesintisine gidildi.

Poltova Polis Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgede bir patlama olduğu teyit edildi. Polis birimleri ve acil durumlar servisi personeli, olay yerinde incelemelere başladı. Şimdilik bildiklerimiz bu kadar" ifadeleri kullanıldı.

Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bilgi bulunmazken, olay yerindeki incelemeler devam ediyor.

