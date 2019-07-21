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Ukrayna’da genel seçimi de Zelenskiy kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2019 23:22 | Son Güncelleme

Ukrayna’da yapılan erken genel seçimlerin ardından yapılan sandık çıkış anketine göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Halkın Hizmetkarı Partisi kazandı.Eski Komedyen Vladimir Zelenskiy, ilk icraati olarak meclisi feshetmiş erken genel seçim çağrısında bulunmuştu.

Ukrayna’da yapılan erken genel seçimlerin ardından yapılan sandık çıkış anketine göre, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Halkın Hizmetkarı Partisi kazandı.
Eski Komedyen Vladimir Zelenskiy, ilk icraati olarak meclisi feshetmiş erken genel seçim çağrısında bulunmuştu. Bugün yapılan seçim sonrası sandık çıkış anketlerine göre, Zelenskiy’nin Halkın Hizmetkarı Partisi oyların yüzde 44,4’ünü toplayarak çoğunluğu elde etti ancak, hükümeti kurmak için koalisyon kurması gerekiyor. Rusya yanlısı Yaşam İçin Muhalefet Platformu ise anketlerde yüzde 12,5’lik oy topladı.
Bir önceki devlet başkanı Petro Proşonko’nun Avrupa Dayanışması oyların yüzde 8,5’ini aldı. Eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun Anavatan Partisi yüzde 7,6 oy alırken, müzisyen Svyatoslav Vakarçuk’un Ses Partisi ise yüzde 6,3 oy oranı ile yüzde 5’lik barajı geçerek meclise girebildi.
Vladimir Zelenskiy, Nisan ayında oyların yüzde 73’ünü alarak Devlet Başkanı seçildi. Ancak siyasete yeni atıldığı için mecliste yeterli desteği alamıyor ve kendi politikalarını uygulayamıyordu, bu sebeple meclisi feshederek hareket kabiliyeti kazanmayı hedefledi.

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