Ukrayna’da hastanede patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Ukrayna’nın Çernivtsi şehrindeki bir hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Ukrayna’nın Çernivtsi şehrinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği Geroiv Meydanı Caddesi’ndeki 1 Numaralı Hastanenin ikinci katında oksijen tüpü patladığı bildirildi. Patlamanın ardından hastanede yangın çıkarken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından olay yerine itfaiye ekipleri gönderildiği ifade edildi. Şu ana kadar 20 kişinin tahliye edildiği, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

20 personel ve 5 teknik araç ile yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

