HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ukrayna’da havaalanında korona virüsü taraması başlatıldı

Ukrayna’da havaalanında korona virüsü taraması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 12:45 | Son Güncelleme

Ukrayna hükümeti tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünün Ukrayna’ya bulaşmasını engellemek amacıyla Borispol Havaalanı’nda Çin’den gelen yolcuların kontrol edileceği belirtildi.Ukrayna Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Çin’den Ukrayna’ya direkt uçuşla gelen yolcuların korona virüsü salgını nedeniyle havaalanında kontrolden geçeceği duyuruldu.

Ukrayna hükümeti tarafından yapılan açıklamada, korona virüsünün Ukrayna’ya bulaşmasını engellemek amacıyla Borispol Havaalanı’nda Çin’den gelen yolcuların kontrol edileceği belirtildi.
Ukrayna Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Çin’den Ukrayna’ya direkt uçuşla gelen yolcuların korona virüsü salgını nedeniyle havaalanında kontrolden geçeceği duyuruldu. Açıklamada, “Karantina kapsamında özel eğitilmiş uzmanlar, gelen yolcuları termometrelerle tek tek kontrol edecek. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bu tavsiye ediliyor. Virüs kapmış insanların birçoğu havaalanlarındaki bu uygulama sayesinde belirlendi. Ülkemize bulaşma riskini en aza indireceğiz” ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk daha önce yaptığı açıklamada, “Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı etkileyen virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı kontrolünde bir kriz masası oluşturuldu. Bu durumla ilgili alınması gereken kararları aldık. Son günlerde Dünya Sağlık Örgütü ile sürekli irtibat halindeyiz. Bugün itibariyle bu virüs, Ukrayna’da bir kişi de dahi gözlemlenmiş değil ve endişelenecek bir şey yok. Birçok devlet organıyla bugün görüşmeler yapılacak ve sınır kapılarında önlemler alınacak” şeklinde konuşmuştu.
Öte yandan, Çin’de korona virüsü salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 56’ya yükseldiği açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi
İzmit'te, Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyasıİzmit'te, Elazığ depremzedeleri için yardım kampanyası
Ayvanın ilk defa duyacağınız faydalarıAyvanın ilk defa duyacağınız faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

Kıyamet sonrası gibi! BBC muhabiri Hubei'yi görüntüledi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

Elazığ'a giden Yusuf Güney esnafa isyan etti!

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

'99 Depremi'ni hatırlattı! Ağlatan oyuncak piyano anısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elazığ depremine ilişkin açıklama

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Elazığ'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi

68 yıldır evli çift, 10 dakika arayla yaşamını yitirdi

'Sodalı Göl' doğal sit alanı olarak tescil edildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sodalı Göl ile ilgili yeni gelişme!

Manisa'da içme suyu hattından 20 metrelik ağaç kökü çıktı

Şaşırtan görüntü! 20 metre uzunluğunda

Son dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dehşet

Antalya'da ocak ayında deniz keyfi!

Ocak ayında deniz keyfi!

Gaziantep'te 'gerçek dışı' deprem paylaşımına 2 gözaltı

Gerçek dışı deprem paylaşımlarına gözaltı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.