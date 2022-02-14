Ukrayna’da Hem Barış Umudu Hem Savaşa Hazırlık

Ukrayna-Rusya sınırında gerilim her ger geçen gün artarken VOA, Ukrayna’da sınır bölgesine gitti ve halkın bir yanda barış umudu taşırken bir yandan da savaşa hazırlandığını gözlemledi.

Zolotoe, Ukrayna’nın doğusunda Luhansk bölgesinde bir kasaba. Ukrayna askerleri bölgede devriye geziyor.

Ukrayna askeri Oleksandr, “Bazen ateş açılıyor. Başımı dışarı çıkarırsam, her an kafama bir kurşun yiyebilirim” diyor.

Bu bölgede yaşayan siviller için de ateş sesleri normal. 70 yaşındaki Aleksandra Gerasimova buna alışık olduğunu söylüyor. Ama çiftlik hayvanları değil.

Gerasimova, VOA ekibine bölgeye düşen bir füzenin neden olduğu zararları anlatıyor.

Nikolay’ın bahçesi de birkaç hafta önce bir füze tarafından vuruldu. Bölge halkı ayrıca mayınlar olduğunu da söylüyor.

Nikolay, “Buraya mayın yerleştirdiler. Burada mayınlardan kalan halatlar bulmaya devam ediyorum. Nasıl kullanıldıklarını tam olarak bilmiyorum” diyor.

Ukrayna ordusuna göre, Luhansk’ta ayrılıkçılar uluslararası sözleşmelerle ve Minsk anlaşmasıyla yasaklanan mayınları bölgeye yerleştiriyor.

Ukrayna askeri Denis, “POMZ-2 mayınının yerleştirildiğini gördük. Rusya tarafından kullanılıyor ve yasadışı militan gruplar tarafından kullanılıyor. Sadece bizim ordumuza ve sivillere karşı kullanılıyor” diyor.

Sadece birkaç hafta önce Luhansk’taki Novozvanivka kasabası saldırıların ve çatışmaların merkezindeydi. Şimdilerde nispeten sakin ama Ukrayna ordusu bazı hareketlenmeler olduğunu belirtiyor.

Ukrayna askeri Viktor, “Hareket etmeye başladılar. Korkusuzca yürüdüklerini görebiliyoruz ve bugünlerde cephane taşıdıklarını da görüyorum” diyor.

Ukrayna istihbratına göre Rus askerleri eğitim yapıyor ve sınırın hemen yanına topçu bataryaları konuşlandırmış durumda.

Bir diğer Ukrayna askeri Bogdan, “Topçu bataryaları işgal edilmiş bölgelerde atış menzilinde eğitim yapıyor” diyor.

Ukraynalı askerler bu bataryaların bir gün kendilerine doğrultulmasına şaşırmayacaklarını söylüyor. Ancak panik olmadıklarını ve gelecek herşeye hazırlıklı olduklarını da vurguluyor.

