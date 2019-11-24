Ukrayna'da Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı

KİEV (AA) - Ukrayna'da Sovyet rejiminin 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanı aç bırakarak ölüme terk ettiği Holodomor trajedisinin kurbanları anıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen anma etkinliğine, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yanı sıra eski Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko ve çok sayıda kişi katıldı.

Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, Holodomor trajedisinin, Ukrayna halkına büyük acı verdiğini belirterek, "Çeşitli verilere göre Ukrayna'da 4 ile 8 milyon arası insan hayatını kaybetti." dedi.

Sovyetler Birliği'nin Ukrayna halkına karşı "soykırım" yaptığını vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna halkı asla bunu unutmaz, asla affetmez." diye konuştu.

Ukrayna'nın farklı kentlerinde anma etkinlikleri düzenlendi.

- Holodomor trajedisi

Holodomor trajedisi Ukrayna tarihinin en acı olaylarından biri olarak kabul ediliyor. 1932-1933 döneminde Ukrayna topraklarında milyonlarca insan Sovyet rejimi tarafından aç bırakılarak ölüme terk edildi.

Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü verilerine göre, Sovyetler Birliği'nin lideri Josef Stalin'in 'kollektivizm' politikası sonucu yaşanan trajedide, Ukrayna nüfusunun yüzde 13'üne karşılık gelen yaklaşık 4,5 milyon kişi öldü.